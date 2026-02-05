В Мангистау закрыли очередную трассу

Иллюстративное фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Оперативную информацию об ограничении движения в Мангистауской области предоставили в АО НК «КазАвтоЖол».

В связи с ухудшением погодных условий 5 февраля 2026 года в 00:00 вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги 0–85 км «Бейнеу – Акжигит – граница РУ». Ориентировочное время открытия – 5 февраля 2026 года в 12:00.

Дополнительную информацию можно получить по номеру колл-центра 1403.