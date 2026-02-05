Почему обрушилась часть школы в селе Курык

В управлении образования Мангистауской области рассказали, почему обрушилась кровля над актовым залом сельской школы в Курыке и когда здание отремонтируют, передаёт Lada.kz .

Фото очевидцев для Lada.kz

В ведомстве сообщили, что проведённая техническая экспертиза выявила нарушения герметичности кровли, коррозию металлических конструкций, снижение прочностных характеристик отдельных элементов и отсутствие своевременного технического обслуживания. Экспертизой рекомендовано проведение капитального ремонта и реконструкции актового зала.

Договор на разработку проектно-сметной документации 10 декабря 2025 года заключили с ТОО «ВИД-А». Завершить её планируют до 10 мая этого года.

«После утверждения ПСД будут выделены средства на строительно-монтажные работы, которые планируется завершить до начала 2026–2027 учебного года», — сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Напомним, кровля актового зала рухнула в школе-гимназии села Курык Каракиянского района 23 июля 2025 года. В эксплуатацию здание ввели в 2009 году.

Учащихся распределили в школы №1 и №6, а также в Курыкскую детскую школу искусств.