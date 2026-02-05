В Актау демонтировали незаконно установленный киоск

Несанкционированная торговая точка простояла у жилого дома несколько месяцев. Её обнаружили в ходе очередной проверки, передаёт Lada.kz .

Фото акимата Актау

Предприниматель незаконно установил торговый павильон возле дома № 20 в 9-м микрорайоне.

Как сообщили в акимате Актау, с владельцем объекта проведена профилактическая работа. Ему разъяснили требования действующего законодательства и необходимость осуществления предпринимательской деятельности на законных основаниях.

В акимате отметили, что сотрудники отдела предпринимательства и сельского хозяйства еженедельно мониторят город на предмет наличия незаконно установленных торговых объектов.