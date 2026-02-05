В Мангистау открыли движение на двух участках дороги

Возобновлено движение транспорта на участках автомобильной дороги областного и республиканского значения, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: pixabay.com

Как сообщили в АО НК «КазАвтоЖол», в Мангистауской области для всех видов транспорта открыто движение на участке дороги Бейнеу – Шетпе (338–632 км) трассы «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау».

Также проезд разрешён по участку автодороги «Таучик – Шетпе» (0–70 км).

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.