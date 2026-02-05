В Жанаозене водитель обрызгал женщину грязью и получил штраф

Хамское поведение мужчины обернулось для него существенным штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе Жанаозенского городского суда, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта galleriacarspa.by

Инцидент между водителем и пешеходом произошёл 28 декабря 2025 года в микрорайоне Бостандык города Жанаозен. Мужчина, управляя автомобилем марки «Mercedes», обрызгал грязью шедшую женщину. Пострадавшая не стала терпеть такое поведение и обратилась в суд.

Действие автомобилиста суд квалифицировал как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 434 КоАП РК), выраженное неуважением к окружающим в общественном месте и нарушением общественного порядка. В судебном заседании гражданин признал вину, пояснил, что сожалеет о содеянном и просил назначить взыскание в виде штрафа. Вина была подтверждена показаниями потерпевшей, протоколом об административном правонарушении, фотоматериалами и другими документами.

Постановлением суда водитель автомобиля «Mercedes» признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 86 500 тенге.