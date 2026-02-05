18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.1
583.72
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.02.2026, 13:27

В Мангистау госномер для авто можно выбрать и заказать онлайн

Общество 0 1 733 Ольга Максимова

Государственная корпорация «Правительство для граждан» запускает в мобильном приложении ЦОНа новый цифровой сервис - онлайн-заказ государственных регистрационных номерных знаков, передаёт Lada.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С 1 января 2026 года в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс РК расширен перечень доступных регистрационных номерных знаков транспортных средств. В него включены так называемые «желаемые» и «зеркальные» номера, что связано с растущим интересом граждан и необходимостью расширения возможностей выбора при регистрации автомобилей.

Для повышения доступности услуги реализована возможность выбора и заказа государственных номерных знаков через мобильное приложение ЦОНа, как альтернативное «окно» приёма заявлений в онлайн-режиме. Новый сервис позволяет гражданам дистанционно, без личного посещения специализированных ЦОНов, подать заявку на получение номерного знака с желаемой комбинацией.

Оформление заявки осуществляется полностью в онлайн - формате и занимает несколько минут. Пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении, выбрать сервис заказа госномера и ввести желаемый номер и серию. Регион определяется автоматически в соответствии с местом регистрации заявителя.

Если номер свободен, пользователю предлагается произвести оплату и выбрать удобное отделение для получения готового номерного знака. В случае, если выбранная комбинация уже занята, система уведомит об этом и предложит ввести другой вариант.

Функционал сервиса реализован с использованием интеграции с информационными системами МВД. Это позволяет в режиме реального времени проверять доступность выбранного номерного знака. При вводе комбинации система автоматически отображает статус - «свободен» или «занят».

15
6
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь