В Мангистау госномер для авто можно выбрать и заказать онлайн

Фото: Depositphotos

С 1 января 2026 года в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс РК расширен перечень доступных регистрационных номерных знаков транспортных средств. В него включены так называемые «желаемые» и «зеркальные» номера, что связано с растущим интересом граждан и необходимостью расширения возможностей выбора при регистрации автомобилей.

Для повышения доступности услуги реализована возможность выбора и заказа государственных номерных знаков через мобильное приложение ЦОНа, как альтернативное «окно» приёма заявлений в онлайн-режиме. Новый сервис позволяет гражданам дистанционно, без личного посещения специализированных ЦОНов, подать заявку на получение номерного знака с желаемой комбинацией.

Оформление заявки осуществляется полностью в онлайн - формате и занимает несколько минут. Пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении, выбрать сервис заказа госномера и ввести желаемый номер и серию. Регион определяется автоматически в соответствии с местом регистрации заявителя.

Если номер свободен, пользователю предлагается произвести оплату и выбрать удобное отделение для получения готового номерного знака. В случае, если выбранная комбинация уже занята, система уведомит об этом и предложит ввести другой вариант.

Функционал сервиса реализован с использованием интеграции с информационными системами МВД. Это позволяет в режиме реального времени проверять доступность выбранного номерного знака. При вводе комбинации система автоматически отображает статус - «свободен» или «занят».