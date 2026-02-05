В Актау оштрафовали водителя за нарушение правил перевозки людей

Кадры с грузовым автомобилем «ГАЗель», в кузове которого находились работники одной из коммунальных организаций, неравнодушный очевидец опубликовал в социальных сетях, отметив плохие условия перевозки, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

В департаменте полиции сообщили, что факт перевозки пассажиров с нарушением требований законодательства произошёл примерно в 11:00 4 февраля во 2-м микрорайоне областного центра.

Водитель автомобиля марки «ГАЗель» осуществлял перевозку пассажиров сверх технической вместимости транспортного средства.