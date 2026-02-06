18+
06.02.2026, 12:26

Сколько раз жители Мангистау обращались в полицию за месяц

Общество 0 802 Сергей Кораблев

В январе на канал «102» поступило свыше 30 тысяч сообщений. По информации департамента полиции Мангистауской области, с помощью камер видеонаблюдения раскрыты десятки преступлений, а система распознавания лиц помогла выявить разыскиваемых граждан, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

Центры оперативного управления полиции Мангистауской области продолжают системную работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений.

В настоящее время в регионе функционируют два центра оперативного управления - в Актау и Жанаозене, а также пять малых центров - в Мунайлинском, Тупкараганском, Мангистауском, Бейнеуском и Каракиянском районах.

По данным полиции, в январе 2026 года на канал «102» поступило 30 201 сообщение различного характера. В том числе:

  • в Актау - 22 858 сообщений,

  • в Жанаозене - 3 820,

  • в Мунайлинском районе - 521,

  • в Мангистауском районе - 527,

  • в Тупкараганском районе - 850,

  • в Каракиянском районе - 160,

  • в Бейнеуском районе - 1 465 сообщений.

Через мобильное приложение «102» принято 650 обращений. Из них: через систему «102 ОМН» — 441 сообщение, через EgovMobile — 129, через сервис Kaspi.kz — 79 и через Halyk Bank — одно сообщение.

В общественных местах области установлено 25 тревожных кнопок «SOS». С начала года вызовов через них не зарегистрировано.

С начала года при помощи камер видеонаблюдения раскрыто 34 преступления, а также выявлено 5 705 административных правонарушений.

Всего в регионе установлено 63 595 камер видеонаблюдения, из которых 21 898 подключены к центрам оперативного управления. С помощью системы распознавания лиц «Таргитай» выявлены 10 разыскиваемых граждан, все они были доставлены в полицию.

В департаменте отмечают, что работа по обеспечению общественного порядка и безопасности жителей области продолжается.

Напомним, куда жителям Актау жаловаться на нарушителей ПДД.

