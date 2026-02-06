18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.1
583.72
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.02.2026, 14:57

В Мангистау против навязчивых женихов заведены первые уголовные дела

Общество 0 1 438 Ольга Максимова

В Мангистауской области полицейские проверяют ряд фактов незаконного преследования граждан - сталкинга. С начала года за отказ понять и принять слово «нет» заведены два уголовных дела, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

В правоохранительные органы поступило два заявления от женщин, которые вынуждены «отбиваться» от настойчивых ухажёров.

Так, 13 января в департамент полиции области через информационную систему «Е-өтініш» обратилась 39-летняя женщина. Она просила привлечь к ответственности мужчину, с которым разорвала отношения.

По словам заявительницы, с подозреваемым она состояла в отношениях с декабря 2022 года. В 2025 году они расстались, но мужчина отказался поставить точку - начал искать встречи, организовал незаконную слежку.

По данному факту в отделе полиции Мунайлинского района зарегистрировано уголовное дело по факту незаконного преследования, предусмотренного УК РК.

В ходе досудебного расследования установлено, что ранее потерпевшая уже обращалась в полицию. В апреле 2025 года подозреваемого привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство с назначением штрафа. Кроме того, в мае 2025 года на основании заявления потерпевшей он был привлечён к ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и арестован на 15 суток.

Полицейские установили, что мужчина продолжал преследовать бывшую до июля 2025 года.

В июле 2025 года была введена уголовная ответственность за сталкинг. Согласно требованиям Конституции, законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют. 

Ещё один факт сталкинга зарегистрирован в Актау.

В городское отделение полиции жительница областного центра обратилась 3 февраля. В её заявлении указано, что с октября 2024 года бывший бомбардировал её звонками с разных номеров, вопреки её воле пытался установить контакт. По словам заявительницы, подозреваемый совершил около 300 звонков с разных номеров.

Однако стремление вернуть отношения не ограничивалось телефонными звонками. Неудавшийся ухажёр приходил к ней домой, на работу и в развлекательные заведения, делая её жизнь невыносимой.

Полиция также начала уголовное расследование в отношении подозреваемого. Мужчина неоднократно был предупреждён о недопустимости своих действий - ранее было вынесено защитное предписание, и он стоял на профилактическом учёте. Однако урок не пошёл впрок, и мужчина продолжил преследовать потерпевшую.

Поэтому по факту нарушения защитного предписания был составлен административный протокол. Гражданина водворили в изолятор временного содержания.

10
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Банковские карты казахстанцев могут быть заморожены по требованию государстваНовости Казахстана
08.01.2026, 16:30 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь