В Мангистау против навязчивых женихов заведены первые уголовные дела

В Мангистауской области полицейские проверяют ряд фактов незаконного преследования граждан - сталкинга. С начала года за отказ понять и принять слово «нет» заведены два уголовных дела, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

В правоохранительные органы поступило два заявления от женщин, которые вынуждены «отбиваться» от настойчивых ухажёров.

Так, 13 января в департамент полиции области через информационную систему «Е-өтініш» обратилась 39-летняя женщина. Она просила привлечь к ответственности мужчину, с которым разорвала отношения.

По словам заявительницы, с подозреваемым она состояла в отношениях с декабря 2022 года. В 2025 году они расстались, но мужчина отказался поставить точку - начал искать встречи, организовал незаконную слежку.

По данному факту в отделе полиции Мунайлинского района зарегистрировано уголовное дело по факту незаконного преследования, предусмотренного УК РК.

В ходе досудебного расследования установлено, что ранее потерпевшая уже обращалась в полицию. В апреле 2025 года подозреваемого привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство с назначением штрафа. Кроме того, в мае 2025 года на основании заявления потерпевшей он был привлечён к ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и арестован на 15 суток.

Полицейские установили, что мужчина продолжал преследовать бывшую до июля 2025 года.

В июле 2025 года была введена уголовная ответственность за сталкинг. Согласно требованиям Конституции, законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют.

Ещё один факт сталкинга зарегистрирован в Актау.

В городское отделение полиции жительница областного центра обратилась 3 февраля. В её заявлении указано, что с октября 2024 года бывший бомбардировал её звонками с разных номеров, вопреки её воле пытался установить контакт. По словам заявительницы, подозреваемый совершил около 300 звонков с разных номеров.

Однако стремление вернуть отношения не ограничивалось телефонными звонками. Неудавшийся ухажёр приходил к ней домой, на работу и в развлекательные заведения, делая её жизнь невыносимой.

Полиция также начала уголовное расследование в отношении подозреваемого. Мужчина неоднократно был предупреждён о недопустимости своих действий - ранее было вынесено защитное предписание, и он стоял на профилактическом учёте. Однако урок не пошёл впрок, и мужчина продолжил преследовать потерпевшую.

Поэтому по факту нарушения защитного предписания был составлен административный протокол. Гражданина водворили в изолятор временного содержания.