Глава полиции Мангистауской области обратился к жителям региона

Начальник департамента полиции Мангистауской области генерал-майор полиции Сагындык Аяганов обратился к жителям региона и заявил, что ни одно обращение или жалоба в адрес сотрудников полиции не останутся без рассмотрения, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

Главный полицейский Мангистауской области подчеркнул, что для органов внутренних дел ключевым приоритетом является доверие населения. По его словам, сотрудник полиции обязан быть честным, справедливым и ответственным, а эти принципы лежат в основе всей служебной деятельности.

В этой связи по инициативе МВД РК при участии представителей общественности реализуется акция «Адал полиция» («Честная полиция»), которая системно проводится и на территории Мангистауской области.

Основная цель инициативы - укрепление открытости между полицией и обществом, повышение ответственности сотрудников при исполнении служебных обязанностей и недопущение любых проявлений коррупции.

В рамках акции на служебных автомобилях и в зданиях органов внутренних дел региона обновлены QR-коды. С их помощью каждый гражданин может оценить работу сотрудника полиции, оставить отзыв, замечание или предложение.

Сагындык Аяганов отметил, что ни одно обращение, жалоба или сигнал не останутся без внимания. По каждому факту будут приниматься оперативные и принципиальные меры реагирования.

«Наша задача - не только обеспечивать правопорядок, но и укреплять доверие граждан. Сила полиции - не только в законе, но и в поддержке общества», - подчеркнул глава ведомства.

В департаменте полиции Мангистауской области заверили, что обращения граждан будут рассматриваться в кратчайшие сроки, а работа по обеспечению прозрачности и открытости деятельности полиции будет продолжена.

