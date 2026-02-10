Невыполнимая миссия: ледовый дворец в Актау остаётся лишь проектом

Строительство ледового дворца в Актау за прошедшие годы стало одной из самых обсуждаемых городских тем и из утвержденного акиматом проекта перешло в разряд местного фольклора. На какой стадии реализации проект находится сейчас, выяснял корреспондент Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Управление физической культуры и спорта Мангистауской области и компания ТОО «H+HTECHNIKA, spol. s.r.o.» 26 марта 2018 года заключили договор государственно-частного партнерства на реализацию проекта «Строительство и эксплуатация ледового дворца на 2 500 мест в городе Актау», расположенного на земельном участке № 2 в микрорайоне 32А.

Строительство было начато, однако спустя короткое время регион оказался в центре громкого коррупционного скандала. Первый заместитель акима области Серик Амангалиев был задержан при получении взятки в размере 115 тысяч евро и впоследствии осуждён. В связи с нарушением условий договора и отсутствием фактических строительных работ управление физической культуры и спорта направило частному партнеру претензию в досудебном порядке. В дальнейшем вопрос был решён в суде.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области договор государственно-частного партнерства по строительству и эксплуатации ледового дворца расторгнут.

С тех пор периодически из уст чиновников звучат вялые обещания возобновить реализацию проекта, однако воз и ныне там.

Сегодня на участке по-прежнему стоит лишь каркас нереализованного проекта, ставший символом несбывшихся ожиданий и одного из крупнейших коррупционных скандалов региона. Вопрос о том, появится ли в Актау ледовый дворец в будущем, остаётся открытым и находится в ведении управления физической культуры и спорта.

Тем временем стало известно, что строительство ледового катка завершил предприниматель. Стандартный модульный каток для тренировочных процессов появился в пригороде Актау всего за два года за счёт частных инвестиций и кредитных средств.