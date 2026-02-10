18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.02.2026, 08:39

Невыполнимая миссия: ледовый дворец в Актау остаётся лишь проектом

Общество 0 5 635 Ольга Максимова

Строительство ледового дворца в Актау за прошедшие годы стало одной из самых обсуждаемых городских тем и из утвержденного акиматом проекта перешло в разряд местного фольклора. На какой стадии реализации проект находится сейчас, выяснял корреспондент Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Управление физической культуры и спорта Мангистауской области и компания ТОО «H+HTECHNIKA, spol. s.r.o.» 26 марта 2018 года заключили договор государственно-частного партнерства на реализацию проекта «Строительство и эксплуатация ледового дворца на 2 500 мест в городе Актау», расположенного на земельном участке № 2 в микрорайоне 32А.

Строительство было начато, однако спустя короткое время регион оказался в центре громкого коррупционного скандала. Первый заместитель акима области Серик Амангалиев был задержан при получении взятки в размере 115 тысяч евро и впоследствии осуждён. В связи с нарушением условий договора и отсутствием фактических строительных работ управление физической культуры и спорта направило частному партнеру претензию в досудебном порядке. В дальнейшем вопрос был решён в суде.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области договор государственно-частного партнерства по строительству и эксплуатации ледового дворца расторгнут.

С тех пор периодически из уст чиновников звучат вялые обещания возобновить реализацию проекта, однако воз и ныне там.

Сегодня на участке по-прежнему стоит лишь каркас нереализованного проекта, ставший символом несбывшихся ожиданий и одного из крупнейших коррупционных скандалов региона. Вопрос о том, появится ли в Актау ледовый дворец в будущем, остаётся открытым и находится в ведении управления физической культуры и спорта.

Тем временем стало известно, что строительство ледового катка завершил предприниматель. Стандартный модульный каток для тренировочных процессов появился в пригороде Актау всего за два года за счёт частных инвестиций и кредитных средств.

12
43
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь