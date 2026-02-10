18+
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
10.02.2026, 08:44

Простыми словами о новом в Конституции: как изменится порядок задержания

Общество 0 2 137 Ольга Максимова

В Казахстане идёт обсуждение новой Конституции, и среди бурных информационных потоков населению порой трудно разобраться, какие именно изменения ждут страну. Одно из них - введение подобия «правил Миранды». Член Палаты юридических консультантов Ажар Картбай разъяснила изданию Lada.kz, как на практике изменится порядок задержания с принятием нового основного документа.

 

 

Источник фото: Almaty.tv
Источник фото: Almaty.tv

Обязательное уведомление о правах предлагают закрепить пунктом 4 статьи 18 новой Конституции РК. Это напоминает так называемые «правила Миранды», которые полицейские США зачитывают всем подозреваемым в совершении преступления в момент их задержания.

Согласно проекту Конституции РК, статья 18 гласит:

  1. Каждому человеку гарантируется право на личную неприкосновенность и свободу.

  2. Без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию на сроки, предусмотренные законом. Содержание под стражей допускается только по судебному решению с предоставлением права обжалования.

  3. Каждому человеку в момент задержания разъясняются основания ограничения свободы и его права.

  4. Задержанный, подозреваемый, обвиняемый имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, признания в качестве подозреваемого или предъявления обвинения.

Статья 19:

  1. Человек считается невиновным в совершении уголовного правонарушения, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.

  2. Никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом. Священнослужители не обязаны свидетельствовать против доверившихся им на исповеди.

  3. Повторное привлечение человека к уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение запрещено.

Предлагаемые нововведения разъяснила член Палаты юридических консультантов Ажар Картбай:

«Главное изменение в том, что важные гарантии хотят закрепить прямо в Конституции. Например, человеку при задержании обязаны сразу объяснить, за что его задержали и какие у него есть права, а также он имеет право на адвоката уже с самого момента задержания, а не позже. Это похоже на известные «правила Миранды», но не полностью, так как у нас не вводится автоматическое аннулирование доказательств, как в США, всё равно многое будет решать суд и конкретные обстоятельства дела. Такие базовые вещи, как презумпция невиновности, право молчать и не свидетельствовать против себя и своих близких, а также запрет на повторное наказание за одно и то же, остаются по сути такими же, их просто подтверждают и уточняют».

По словам юриста, в новом проекте Конституции не появляются радикально новые права для подозреваемых, потому что большинство из них уже есть сейчас в Уголовно-процессуальном кодексе и в целом применяются на практике.

Однако их изложение на самом высоком уровне закона делает формальную защиту прав подозреваемых сильнее при задержании. Если права нарушены, об этом будет легче говорить в суде и оспаривать действия следствия.

«Но важно понимать, что многое зависит не только от красивых формулировок, а от того, как их будут применять на практике и как изменят процессуальные законы. В целом проект скорее усиливает существующие права и делает процедуру более понятной и строгой, чем полностью меняет систему уголовного преследования», - подытожила Ажар Картбай.

 

