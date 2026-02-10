Фиктивные услуги и хищения: в здравоохранении Мангистау украли более 600 млн тенге

В медицинских организациях Мангистауской области выявлены факты фиктивных услуг, оплат за несуществующие поставки и незаконного вывода бюджетных средств. По данным областной прокуратуры, сумма хищений превышает 600 миллионов тенге, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

В ходе прокурорской проверки установлены системные нарушения в деятельности медицинских организаций региона.

По информации надзорного органа, зафиксированы случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия медицинских организаций квалификационным требованиям, а также выявлены коррупционные правонарушения.

Особо крупное хищение обнаружено в одной из медицинских организаций области. Денежные средства незаконно выводились путем замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.

Кроме того, установлены факты оплаты за неоказанные услуги, а также за непоставленные лекарства и медицинские изделия.

По данным фактам начаты досудебные расследования, которые проводятся специальными прокурорами.

На вопросы журналистов о том, в каких именно медицинских организациях выявлены нарушения, установлены ли конкретные должностные лица, а также повлияли ли выявленные факты на обеспечение пациентов лекарствами и медицинской помощью, в прокуратуре сообщили, что в интересах следствия детали разглашаться не будут.

Напомним, в конце прошлого года произошёл скандал между облздравом и Мангистауским онкологическим диспансером.