Фейковая угроза обернулась реальным наказанием для жителя Актау

Сообщение о якобы заложенной бомбе в одной из школ города обернулось для жителя областного центра реальным сроком, передаёт Lada.kz .

Фото жителей Актау

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, жителя Актау осудили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Он отправил ложное сообщение о наличии бомбы в одном из учреждений образования.

В надзорном ведомстве напомнили, что каждое подобное сообщение влечёт за собой масштабные проверки с привлечением подразделений МЧС, полиции, КНБ и бригад скорой помощи. Затраченные на это силы и средства подлежат взысканию с виновных лиц.

В интернете и соцсетях нередко распространяются заведомо ложные сообщения о минировании школ, торговых центров, аэропортов, вокзалов и других социально значимых объектов. Как правило, информация не подтверждается, однако каждое из таких сообщений рассматривается правоохранительными органами как реальная угроза и требует немедленного реагирования.

За подобные действия статьёй 273 УК предусмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

«Лица, совершающие подобные преступления, ошибочно полагают, что могут остаться анонимными. Однако в условиях цифровизации и развития «умных» решений установление личности правонарушителя является лишь вопросом времени», - отметили в прокуратуре.

Напомним, в сентябре неизвестные сообщили о заложенной бомбе в школе №1, которая находится в 14 микрорайоне Актау.