Под грохот выстрелов и шум волн: в Мангистау проходят учения морской пехоты

В Мангистауской области на полигоне «Оймаша» проходит интенсивная боевая подготовка десантно-штурмового батальона морской пехоты Военно-морских сил РК. Военнослужащие отрабатывают выполнение огневых задач в условиях, максимально приближённых к боевым, передаёт Lada.kz .

Учения. Фото: Актауский гарнизон Нацгвардии РК

Матросы срочной службы, призванные осенью 2025 года, в течение месяца после прибытия в подразделения прошли подготовку по военно‑учётным специальностям, изучили закреплённое за ними вооружение и военную технику. По завершении данного этапа личный состав перешёл к следующей фазе обучения - боевым стрельбам в составе отделений.

В ходе инструкторско‑методических занятий командиры особое внимание уделили практическим стрельбам и применению беспилотных летательных аппаратов. В ходе занятий дроны использовались для подноса боеприпасов на огневые позиции, что позволило отработать современные элементы ведения боя.

Впечатлениями от боевой подготовки поделился матрос срочной службы Нурберген Жауынбай, призванный из Атырауской области.

«За время службы я получил большой практический опыт. Особенно полезными стали занятия с применением современных элементов ведения боя. Впервые на практике увидел, как беспилотный летательный аппарат используется для подноса боеприпасов на огневые позиции. Это позволяет значительно сократить время выполнения задач и повысить безопасность личного состава. Такие занятия помогают лучше понять требования современного боя и действовать уверенно в составе своего подразделения», - отметил военнослужащий.

Командир батальона майор Мурат Ибрагимов обозначил главную цель учений - проверку умений личного состава применять индивидуальное и групповое оружие в сложных условиях боевой обстановки днём и ночью, а также вести активные и слаженные действия против незаконных вооружённых формирований.