Личный приём жителей проведёт глава ДЧС Мангистауской области

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов и главы городских и районных подведомственных отделов проведут личный приём граждан, передаёт Lada.kz.
Приём запланирован на 12 февраля.
«Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области полковник Мурат Сейтмолдаевич Муханов проведёт личный приём. Жители и гости региона могут обратиться с вопросами, касающимися работы ДЧС, обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации», - сообщили в ДЧС региона.
Место встречи: акимат Мангистауской области.
Предварительно необходимо записаться на приём по номерам телефонов: +7 (7292) 70 17 06 и +7 (705) 784 82 40.
Комментарии0 комментарий(ев)