Личный приём жителей проведёт глава ДЧС Мангистауской области

Приём запланирован на 12 февраля.

«Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области полковник Мурат Сейтмолдаевич Муханов проведёт личный приём. Жители и гости региона могут обратиться с вопросами, касающимися работы ДЧС, обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации», - сообщили в ДЧС региона.