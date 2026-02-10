Летний сезон: маршрут Актау - Дубай продлён из-за высокого спроса

Фото: FlyArystan

Как сообщили в FlyArystan, маршрут был открыт 29 ноября 2025 года и первоначально планировался к выполнению до 24 марта 2026 года. Однако в связи со стабильным спросом и высоким интересом со стороны пассажиров было решено продлить выполнение рейсов на летний период.

Рейсы будут выполняться с 31 марта по 24 октября 2026 года с частотой два раза в неделю - по вторникам и субботам. Вылет из Актау запланирован в 09:05 по вторникам и в 09:25 по субботам, обратные рейсы из Дубая - в 13:00 по местному времени.

Стоимость авиабилетов по тарифу «Стандарт» начинается от 58 000 тенге в одну сторону.