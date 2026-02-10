В Мангистау приостановлено автобусное сообщение из-за плохой погоды

Пассажиры из-за плохой погоды временно не смогут добраться из областного центра в райцентры, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, 10 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями временно приостановлены межрайонные пассажирские перевозки по ряду маршрутов, отправляющихся из Актау.

Под ограничение попали следующие направления:

Актау — Жетыбай — Актау

Актау — Мунайшы — Актау

Актау — Курык — Актау

Актау — Форт-Шевченко — Актау

Актау — Шетпе — Актау

Актау — Бейнеу — Актау

Актау — Таучик — Актау

Рейсы обещают возобновить после улучшения погодных условий.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию по телефонам колл‑центра: +7 (777) 550‑26‑66 и +7 (771) 040‑05‑65.