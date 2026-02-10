Какие квартиры продавали и покупали в Актау в январе

В Бюро национальной статистики предоставили данные об активности на рынке жилья за прошедший месяц, а также об изменении цен за квадратный метр в областном центре, передаёт Lada.kz .

Актау. Фото автора

В январе 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в стране составило 27 745, из них 6 020 - по индивидуальным домам и 21 725 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с повышенным уровнем сделок в последний месяц прошлого года в январе зафиксирован существенный спад количества сделок во всех регионах страны. В Мангистау этот показатель составил 51,3 %.

В Мангистауской области за январь совершено 1 323 сделки по купле-продаже жилья, из них 941 - по многоквартирным жилым домам и 382 — по ИЖС. Наибольшую ликвидность в регионе традиционно показали двухкомнатные квартиры - по ним заключено 371 сделка. «Однушки» покупали и продавали 308 раз, «трешки» - 203 раза. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 47, 6 и 6 сделок соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау за квадратный метр в новостройке просят 466 833 тенге, вторичное жильё дешевле - 360 472 тенге. Аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3 814 тенге.