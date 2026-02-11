18+
11.02.2026, 10:13

Ситуация по кори в Мангистау остается нестабильной – санэпидемиологи

Общество 0 1 153 Гульмира Садырова

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори в Мангистауской области остается нестабильной. Об этом сообщил Мухтар Сербаев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По итогам прошлого года в области было зафиксировано 174 случая подозрения на корь, из них 81 факт был лабораторно подтвержден. Наибольшую часть заболевших (81,5%) составляют дети до 14 лет.

С начала года зарегистрирован 131 случай подозрения на корь, из них 71 факт лабораторно подтвержден. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 1,6 раза. Из всех подтвержденных случаев кори 84,5%, то есть 60 случаев, пришлось на детей до 14 лет. Среди заболевших 69% (49 случаев) составили дети в возрасте до пяти лет. Из числа заболевших 70,4% (50 случаев) были непривиты, в том числе по причине отказа от вакцинации – 66% (33 случая), по медицинским противопоказаниям – 10% (пять случаев), дети, не достигшие возраста вакцинации – 24% (12 случаев). Показатели выше среднеобластного уровня (8,64) отмечены в Актау – 17,39 (в два раза выше) и в Тупкараганском районе – 10,64 (в 1,2 раза выше), - отметил Мухтар Сербаев.

Со слов руководителя департамента госсанэпиднадзора, единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

С 5 января 2026 года, до стабилизации эпидемиологической ситуации по кори, начата дополнительная вакцинация детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, а также дополнительная вакцинация детей до 18 лет. В настоящее время вакцинация продолжается.

0
0
1
