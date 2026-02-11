Ночной фейерверк обернулся крупным штрафом для группы парней в Актау

К ответственности привлекли пятерых молодых людей, которые ночью запускали фейерверки под окнами жилого дома и доставили неудобства жителям 16 микрорайона, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По информации городского управления полиции, инцидент произошел 10 февраля в 00:36 часов возле жилого комплекса «Абырой» в 16 микрорайоне. Пятеро парней запускали фейерверки прямо под окнами домов.

Происходящее авторы ночного «шоу» снимали на видео.

После обращения жильцов молодых людей доставили в отдел полиции, где у них были взяты отпечатки пальцев.

В результате на пятерых нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Теперь каждому из них может грозить либо штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге), либо привлечение к общественным работам сроком от 20 до 60 часов, либо административный арест от пяти до 15 суток.

Молодые люди принесли извинения жильцам дома за доставленные неудобства.

