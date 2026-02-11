18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.02.2026, 13:40

Ночной фейерверк обернулся крупным штрафом для группы парней в Актау

Общество 0 1 735 Сергей Кораблев

К ответственности привлекли пятерых молодых людей, которые ночью запускали фейерверки под окнами жилого дома и доставили неудобства жителям 16 микрорайона, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По информации городского управления полиции, инцидент произошел 10 февраля в 00:36 часов возле жилого комплекса «Абырой» в 16 микрорайоне. Пятеро парней запускали фейерверки прямо под окнами домов.

Происходящее авторы ночного «шоу» снимали на видео.

После обращения жильцов молодых людей доставили в отдел полиции, где у них были взяты отпечатки пальцев.

В результате на пятерых нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Теперь каждому из них может грозить либо штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге), либо привлечение к общественным работам сроком от 20 до 60 часов, либо административный арест от пяти до 15 суток.

Молодые люди принесли извинения жильцам дома за доставленные неудобства.

Напомним, ранее житель Актау, которому оторвало руку из-за пиротехники, обратился к любителям фейерверков.

