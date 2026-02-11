18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.02.2026, 14:54

И так сойдет! В Мангистау выявили сотни нарушений при строительстве дорог

Общество

В Мангистауской области по итогам инспекционных проверок выявлены сотни нарушений при строительстве и ремонте дорог, а также 132 дефекта. Такие данные озвучили в региональном филиале Национального центра качества дорожных активов, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Региональный филиал Национального центра качества дорожных активов проводит постоянный контроль качества автомобильных дорог, а также экспертизу выполненных работ и применяемых материалов. Все результаты проверок вносятся в электронную систему KazRoadLab.

Кроме того, специалисты ежегодно проводят инспекцию асфальтобетонных заводов в регионе.

По итогам 2025 года в ходе инспекционных проверок было отобрано и испытано 2 372 образца дорожно-строительных материалов.

В результате испытаний в 1 197 случаях, что составляет 51%, выявлены несоответствия требованиям нормативных документов.

В разрезе категорий дорог зафиксированы следующие нарушения: 164 несоответствия на дорогах республиканского значения, 251 несоответствие на дорогах областного и районного значения, 782 несоответствия на улицах городов и населенных пунктов.

По 278 образцам нарушения уже устранены.

Кроме того, в ходе проверок выявлено 132 дефекта и нарушения непосредственно на объектах. Из них на сегодняшний день устранено 70 дефектов, что составляет 53% от общего количества.

Работа по контролю качества дорожных работ в регионе будет продолжена.

Напомним, ранее за плохое содержание дороги компанию-подрядчика оштрафовали на 2 млн тенге.

3
13
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Слава нашим дорожникам
11.02.2026, 11:51
