11.02.2026, 18:23

Рекламный ролик в полицейской форме довел жителя Актау до суда

Общество 0 1 164 Сергей Кораблев

В Актау суд оштрафовал молодого человека, который в полицейской форме опубликовал рекламное видео в соцсетях, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрели дело в отношении местного жителя по части 1 статьи 675 КоАП РК (Незаконное ношение и использование форменной и специальной одежды со знаками различия).

По данным суда на сегодня, 11 февраля, инцидент произошел перед школой «МЕТА», расположенной в микрорайоне «Толкын-1». Как сообщается, 24 января молодой человек, надев форму полиции, снял рекламный видеоматериал и разместил его в социальной сети.

Его вина была подтверждена объяснениями, протоколом об административном правонарушении и видеозаписью.

Нарушитель полностью признал вину и подтвердил обстоятельства, указанные в материалах дела.

Суд учел признание вины и искреннее раскаяние как смягчающие обстоятельства. Отягчающих установлено не было.

Постановлением суда житель Актау признан виновным и ему назначен штраф в размере 21 625 тенге.

Также законом предусмотрена конфискация одежды со знаками различия и символикой форменной либо специальной формы.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее двух жителей Актау привлекли к административной ответственности за ношение одежды, похожей на форму сотрудников полиции. Поводом стал видеоролик, который молодые люди выложили в Сеть.

