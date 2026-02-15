«Поющая домбра» и двухуровневая набережная: в Актау разрабатывают новые проекты

В областном центре собираются серьезно преобразовать прибрежную зону. Власти обещают, что для жителей благоустроят комфортное пространство для прогулок и досуга, передает Lada.kz .

Эскиз спуска в 4 микрорайоне

По данным управления строительства Мангистауской области, планируется реализация масштабных проектов по улучшению городской среды, которые также входят в концепцию развития урбанистики.

Проект «Поющая домбра» планируется возвести на спуске 4 микрорайона. Он находится на стадии разработки и предусматривает строительство смотровой эстакады длиной 150 метров с прогулочной зоной, кафе, зелеными террасами, открытым амфитеатром и интерактивным музеем моря. Финансирование проекта будет осуществляться за счет местного бюджета.

Кроме того, запланирована реконструкция набережной Актау от 7 микрорайона до Самала в рамках социальных обязательств компании NCOC.

Проект предусматривает объединение верхнего и нижнего уровней набережной, создание парка-набережной, зон активного и тихого отдыха, фудкортов, пешеходного фонтана, скейтпарка, вело- и беговых дорожек, а также деревянных пирсов и эстакад.

Запланированные участки набережной:

пешеходный променад от здания акимата Мангистауской области до набережной (спуск 14 микрорайона), водный игровой парк, спорт парк, досуговые площадки различного назначения, основная аллея набережной шириной 12 метров с устройством тенеобрзующих навесов;

участок в природной стилистике: ландшафтная зона с прогулочными дорожками и площадками тихого отдыха, пирсы для купания, в том числе один большой.