«Поющая домбра» и двухуровневая набережная: в Актау разрабатывают новые проекты

В областном центре собираются серьезно преобразовать прибрежную зону. Власти обещают, что для жителей благоустроят комфортное пространство для прогулок и досуга, передает Lada.kz.
По данным управления строительства Мангистауской области, планируется реализация масштабных проектов по улучшению городской среды, которые также входят в концепцию развития урбанистики.
Проект «Поющая домбра» планируется возвести на спуске 4 микрорайона. Он находится на стадии разработки и предусматривает строительство смотровой эстакады длиной 150 метров с прогулочной зоной, кафе, зелеными террасами, открытым амфитеатром и интерактивным музеем моря. Финансирование проекта будет осуществляться за счет местного бюджета.
Кроме того, запланирована реконструкция набережной Актау от 7 микрорайона до Самала в рамках социальных обязательств компании NCOC.
Проект предусматривает объединение верхнего и нижнего уровней набережной, создание парка-набережной, зон активного и тихого отдыха, фудкортов, пешеходного фонтана, скейтпарка, вело- и беговых дорожек, а также деревянных пирсов и эстакад.
Запланированные участки набережной:
В настоящее время ведётся подготовка концепции и разработка предварительных эскизов. Все детали будут тщательно проработаны на этапе проектирования. Планируется создать комфортную и привлекательную зону для прогулок жителей и гостей города. В целом предусматривается комплексное благоустройство территории: озеленение, установка современных детских и спортивных площадок, размещение удобной уличной мебели для отдыха. Приступить к реализации работ намерены с наступлением тёплого сезона – ориентировочно в апреле–мае, - сообщил Айдос Хамиев, руководитель управления строительства.
