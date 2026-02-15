18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.02.2026, 09:18

«Поющая домбра» и двухуровневая набережная: в Актау разрабатывают новые проекты

Общество 0 4 678 Ольга Максимова

В областном центре собираются серьезно преобразовать прибрежную зону. Власти обещают, что для жителей благоустроят комфортное пространство для прогулок и досуга, передает Lada.kz.

Эскиз спуска в 4 микрорайоне
Эскиз спуска в 4 микрорайоне

По данным управления строительства Мангистауской области, планируется реализация масштабных проектов по улучшению городской среды, которые также входят в концепцию развития урбанистики.

Проект «Поющая домбра» планируется возвести на спуске 4 микрорайона. Он находится на стадии разработки и предусматривает строительство смотровой эстакады длиной 150 метров с прогулочной зоной, кафе, зелеными террасами, открытым амфитеатром и интерактивным музеем моря. Финансирование проекта будет осуществляться за счет местного бюджета.

Кроме того, запланирована реконструкция набережной Актау от 7 микрорайона до Самала в рамках социальных обязательств компании NCOC.

Проект предусматривает объединение верхнего и нижнего уровней набережной, создание парка-набережной, зон активного и тихого отдыха, фудкортов, пешеходного фонтана, скейтпарка, вело- и беговых дорожек, а также деревянных пирсов и эстакад.

Запланированные участки набережной:

  • пешеходный променад от здания акимата Мангистауской области до набережной (спуск 14 микрорайона), водный игровой парк, спорт парк, досуговые площадки различного назначения, основная аллея набережной шириной 12 метров с устройством тенеобрзующих навесов;
  • участок в природной стилистике: ландшафтная зона с прогулочными дорожками и площадками тихого отдыха, пирсы для купания, в том числе один большой.

В настоящее время ведётся подготовка концепции и разработка предварительных эскизов. Все детали будут тщательно проработаны на этапе проектирования. Планируется создать комфортную и привлекательную зону для прогулок жителей и гостей города. В целом предусматривается комплексное благоустройство территории: озеленение, установка современных детских и спортивных площадок, размещение удобной уличной мебели для отдыха. Приступить к реализации работ намерены с наступлением тёплого сезона – ориентировочно в апреле–мае, - сообщил Айдос Хамиев, руководитель управления строительства.

46
24
5
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

6 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Акботу сделайте
15.02.2026, 12:51
kot_85
kot_85
Ха Ха ХА ХААААА. Расмешмили комики. Стендап нервно курит в сторонке. Город то в порядок не могут привести, а тут такое. Смешно смешно.
15.02.2026, 08:30
alixah
alixah
Актау сити построили?
15.02.2026, 07:33
cas377cas
cas377cas
Подземные и надземные пешеходные переходы уже построили...как и подводный ресторан!
15.02.2026, 06:09
Космос
Космос
...для нас. Вот, например, скальную тропу построили и что с ней стало... Никто не содержит, никто не отвечает... всё сыпется!
15.02.2026, 05:43
Космос
Космос
Построить-то можно, экспуатация и содержание вот проблема...
15.02.2026, 05:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь