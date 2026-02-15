В Мангистау чемпиону Сурдлимпиады Гуламе Хамзе подарили квартиру

Жилье презентовали от имени главы региона, предпринимателей и меценатов, Lada.kz .

Фото: instagram.com/sport_zhuldyzdary/

В здании Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева состоялась торжественная церемония чествования чемпиона Сурдлимпийских игр 2025 года по дзюдо – Гуламы Хамзе.

В мероприятии приняли участие родители и родственники спортсмена, представители спортивной сферы и почётные гости.

В ходе торжественного собрания от имени главы региона с поздравительной речью выступил его заместитель Тлек Кошмаганбетов, который вручил чемпиону Сурдлимпиады-2025 Гуламе Хамзе ключи от трёхкомнатной квартиры. Жилье передано от имени акима области, меценатов спорта и предпринимателей.

Напомним, Гулама Хамзе стал чемпионом Сурдлимпийских игр 2025 в Токио (Япония) в сурдо-дзюдо в весовой категории до 66 килограммов, добившись исторической победы. Это первое «золото» таких соревнований, завоеванное спортсменом из Мангистауской области.