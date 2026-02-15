Люди среди нас: оставшаяся без будки собака Кирюша нашла семью в Актау

Дворовая собака по кличке Кирюша, будка которой ранее была сожжена неизвестными, обрела новый дом и заботливую семью, сообщает Lada.kz .

Кирюша. Фото жителей Актау

История Кирюши не оставила равнодушными жителей города. После того, как стало известно о поджоге ее будки, многие горожане выразили возмущение случившимся и желание помочь беззащитному животному. Волонтеры оперативно отреагировали на ситуацию: собаку обеспечили временным уходом, наблюдением и начали поиски постоянных хозяев.

Спустя некоторое время для Кирюши нашлась любящая семья, готовая подарить ей тепло, безопасность и полноценный дом. Радостной новостью поделились зоозащитники, которые сопровождали эту историю с самого начала. По их словам, теперь у собаки есть все необходимое – уютное место для сна, регулярное питание и, главное, внимание и забота людей.

Семья, приютившая Кирюшу, пожелала сохранить анонимность. Новые хозяева отметили, что не смогли остаться в стороне после произошедшего и решили подарить собаке шанс на спокойную и счастливую жизнь.

Волонтеры выразили благодарность всем, кто поддерживал Кирюшу, распространял информацию и помогал в поиске дома.