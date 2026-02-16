В Форт-Шевченко переименовали несколько улиц

Пять улиц теперь носят названия в честь ветеранов Великой Отечественной войны, передает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Тупкараганского района, в Форт-Шевченко состоялась торжественная церемония присвоения новым улицам имен ветеранов Великой Отечественной войны – Табиша Кошакбаева, Мукана Мунгалова, Нурбергена Исаева, Кадира Ергенбаева и Курбана Адыракова.
В мероприятии приняли участие аким района Ержан Күмискалиев, потомки ветеранов, жители города, общественные активисты и представители интеллигенции.
В ходе торжественной церемонии почётные гости отметили выдающийся героизм фронтовиков в защите Родины и их неоценимый вклад в восстановление мирной жизни после войны.
