В Форт-Шевченко переименовали несколько улиц

Пять улиц теперь носят названия в честь ветеранов Великой Отечественной войны, передает Lada.kz .

Фото акимата Тупкараганского района

Как сообщили в пресс-службе акимата Тупкараганского района, в Форт-Шевченко состоялась торжественная церемония присвоения новым улицам имен ветеранов Великой Отечественной войны – Табиша Кошакбаева, Мукана Мунгалова, Нурбергена Исаева, Кадира Ергенбаева и Курбана Адыракова.

В мероприятии приняли участие аким района Ержан Күмискалиев, потомки ветеранов, жители города, общественные активисты и представители интеллигенции.

В ходе торжественной церемонии почётные гости отметили выдающийся героизм фронтовиков в защите Родины и их неоценимый вклад в восстановление мирной жизни после войны.