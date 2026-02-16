Скончался экс-директор реакторной установки БН-350

Вчера, 15 февраля, на 74-м году жизни скончался Пугачев Геннадий Петрович, бывший директор реакторной установки БН-350 ТОО «МАЭК», передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу энергокомбината.

Фото предоставлено ТОО «МАЭК»

Как сообщается, за годы работы он прошёл профессиональный путь от инженера до директора реакторной установки БН-350, которую он возглавлял с 2003 по 2017 год.

Его профессионализм, преданность делу и ответственность навсегда останутся примером для коллег и последующих поколений специалистов. Светлая память..., - говорится в сообщении ТОО «МАЭК».

Коллектив и Совет ветеранов ТОО «МАЭК» выразили глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Петровича.