Темные аллеи в Актау: жители одного из микрорайонов просят «оживить» фонари

В одном из микрорайонов областного центра жители жалуются на отсутствие уличного освещения вдоль тротуаров. Власти пообещали решить проблему, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ

На отсутствие освещения возле дома №11, рядом с детским садом «Каусар», обратили внимание жители 6-го микрорайона. По словам горожан, фонари на внутримикрорайонной дороге не работают с ноября прошлого года.

Как отмечают люди, в тёмное время суток родители и дети вынуждены идти в детский сад и школу практически в полной темноте. Система уличного освещения частично вышла из строя в ноябре после дождей: из шести опор функционировали только три, а затем фонари и вовсе перестали гореть. Обращения в областные чаты к чиновникам, по словам заявителей, результата не дали.

В ответ на жалобу в Актауском городском акимате сообщили, что по указанному адресу подрядной организации – ТОО «West Recycling Company», обслуживающей сети уличного освещения, дано поручение восстановить работу опор освещения.

В ведомстве заверили, что после проведения необходимых ремонтных работ освещение на данном участке будет полностью восстановлено.