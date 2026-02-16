Ограждение на тротуаре: в 10 микрорайоне Актау стройка «подвинула» пешеходов

Жители 10 микрорайона заметили начавшуюся вблизи дома №10 (напротив ТЦ «Ардагер») стройку, ограждение которой уже лишило людей части пешеходной дорожки. Люди обратились к властям с просьбой проверить законность проводимых работ, так как полагают, что на указанной территории запланировано строительство торговой точки. В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Актау

В обращении горожане выразили обеспокоенность тем, что ограждение установлено прямо на широкой пешеходной дорожке у дома №10, которой ежедневно пользуются жители разных микрорайонов, включая детей и пожилых людей.

Может быть частично или полностью затронута широкая пешеходная дорожка, - отмечается в тексте запроса.

Кроме того, люди указали на возможную в будущем вырубку кустарников и зелёных насаждений без информирования жителей и без размещения разрешительной документации. По их мнению, «ограждение уже создаёт неудобства и потенциальную опасность для пешеходов».

Авторы обращения попросили власти проверить наличие разрешительных документов на строительство и установку ограждения, предоставить информацию о целевом назначении земельного участка, сообщить, сохранится ли пешеходная зона в существующих границах, а также принять меры по сохранению растений и обеспечению безопасного прохода граждан. К обращению были приложены фотоматериалы текущей ситуации.

В Актауском городском акимате сообщили, что речь идёт о земельном участке в 10 микрорайоне с кадастровым номером 13-200-011-701. Его площадь составляет 0,014 га, целевое назначение – размещение и эксплуатация торгового мобильного павильона с автобусной остановкой. Ведомство уточнило, что предпроектная документация оформлена в соответствии с требованиями законодательства.

В настоящее время на участке проводятся строительные работы. Однако в ходе мониторинга было установлено, что ограждение на участке «не соответствуют требованиям градостроительных и архитектурных норм, а также эстетическим требованиям к архитектурному облику населённого пункта». Кроме того, часть конструкции размещена на тротуаре, что «создаёт неудобства для безопасного и беспрепятственного передвижения жителей».

В связи с выявленными нарушениями собственнику земельного участка вынесено строгое предупреждение с требованием в кратчайшие сроки устранить недостатки, привести ограждение в соответствие с установленными требованиями, освободить территорию тротуара и восстановить элементы благоустройства. В акимате подчеркнули, что соответствующие работы должны быть выполнены в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

Отдельно в ответе Lada.kz прокомментирован вопрос зелёных насаждений, расположенных на ограждённой территории. Здесь имеются существующие кустарники, однако от собственника строящегося объекта официальное обращение о пересадке либо вырубке растений в адрес акимата не поступало. В ведомстве напомнили, что пересадка осуществляется по согласованию с городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, а в случае невозможности пересадки и необходимости вырубки работы проводятся через государственную услугу с приложением всех предусмотренных законодательством документов. При этом компенсация за каждую единицу вырубленного зелёного насаждения предусматривает обязательную высадку десяти новых растений.