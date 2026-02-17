Простыми словами о новом в Конституции: мнение граждан о некоторых пунктах

Источник фото: Almaty.tv

Второй пункт статьи 37 гласит: «Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека». Недоработку Адильбек Козыбаков усмотрел в том, что делается акцент именно на жизнь и здоровье человека, а о дикой природе, точнее о животных и растениях, умалчивается.

«Вопросы вызывает и третий пункт: «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде, влечёт ответственность в соответствии с законом». Окружающая среда - это не обязательно природная среда. В городе тоже есть окружающая среда, но она искусственная, а не природная. Я акцентирую внимание именно на природу, без городов или предприятий. Поэтому я дополнил бы перечень «жизни, здоровью людей, окружающей среде» формулировкой «целостности природных комплексов и экологических систем». Это позволило бы отвечать за вред, нанесённый именно природе в тех случаях, когда это не имеет прямого влияния на здоровье и жизнь людей», - говорит Адильбек Козыбаков.

По его словам, такое изложение основного закона носит размытый характер и не позволяет чётко установить ответственность за нанесённый природе ущерб.

Ранее мнение про некоторые новые пункты в Конституции выразила член Палаты юридических консультантов Ажар Картбай.