В Мангистау рассказали о подготовке к Рамазану

Жители Мангистау готовятся к Рамазану. О том, как в этом году будет проходить период Рамазана и как к нему подготовиться, рассказали представители духовной организации, санэпидемслужбы и образования, передаёт Lada.kz .

Фото: Олег К./yandex.kz/maps

В этом году месяц Рамазан начинается 19 февраля. Ночь с 16 на 17 марта объявлена Ночью предопределения (Қадір түні). Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил наиб-имам областной центральной мечети «Бекет ата» Жумабай Жумырбаев.

В период Рамазана в регионе будут организованы духовно-просветительские и благотворительные мероприятия.

«В мечетях ежедневно будет проводиться ауызашар (ифтар), бесплатные курсы по обучению намазу и чтению, состоятся духовные вечера и специальные программы. Во время празднования Айта будут организованы национальные игры, а также запланированы благотворительные акции для пожилых людей и детей. В этом году размер фитр-садака составляет 735 тенге, размер фидии — 4000 тенге (стоимость питания одного человека в день). Люди, которые не имеют возможности держать пост, могут выплатить фитр в денежной форме, а состоятельные граждане могут давать милостыню исходя из стоимости фиников или изюма», — сообщил Жумабай Жумырбаев.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Баян Сатканбаева подчеркнула важность соблюдения простых санитарных требований для профилактики пищевых отравлений и кишечных заболеваний.

«При покупке продуктов питания необходимо проверять целостность упаковки и срок годности, использовать их только до указанной даты. Пищу следует готовить из свежих продуктов, тщательно мыть фрукты и овощи. Скоропортящиеся блюда лучше готовить в небольшом количестве и не хранить долго. Кондитерские изделия нужно хранить при правильной температуре. Продукты должны проходить полную термическую обработку, для сырых и готовых блюд следует использовать отдельные кухонные принадлежности. Рекомендуем соблюдать ряд санитарных требований для предотвращения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в объектах общественного питания и мечетях, где люди собираются во время ауызашара. В частности, необходимо соблюдать личную гигиену, обеспечить объекты питьевой водой, горячей водой и канализацией, оборудовать средствами для мытья рук, предусмотреть эффективные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а также напоминать о необходимости прохождения медицинских осмотров работниками, участвующими в приготовлении пищи. Пищевые продукты, используемые для приготовления блюд, должны приобретаться у поставщиков, имеющих документы, подтверждающие их безопасность, а требования к приему, хранению и транспортировке должны находиться под строгим контролем», - пояснила Баян Сатканбаева.

Она подчеркнула, что одна из главных профилактик отравления – соблюдение личной гигиены, в том числе регулярное мытье рук с мылом.

Заместитель руководителя областного управления образования Куралай Газимова отметила на брифинге, что запретить учащимся соблюдать пост нельзя, но этот вопрос находится на контроле ведомства. В частности, в образовательных организациях с участием заинтересованных органов проводится разъяснительная работа.

«В этом году Рамазан приходится на конец зимы и начало весны, поэтому организму могут потребоваться витамины. В связи с этим особое внимание уделяется вопросам правильного питания во избежание угрозы здоровью. Кроме того, на классных и воспитательных часах проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдать режим сна, не пропускать занятия и уделять внимание успеваемости», — отметила Куралай Газимова.

Врач городской поликлиники №2 города Актау Нурсулу Бубетаева напомнила о необходимости правильного питания во время сухура и ифтара.

«Сухур является основным источником энергии на дневное время, поэтому его нельзя пропускать. На завтрак рекомендуются медленно усваиваемые углеводы, продукты, богатые белком, полезные жиры и достаточное количество воды. Следует отказаться от выпечки, сладких напитков, соленой пищи и кофе. Ифтар не должен быть тяжелым для желудка: сначала рекомендуется разговеться водой и финиками или легкой пищей, через 10–15 минут выпить легкий суп с зеленью, съесть салат, богатый зеленью и овощами, а в качестве основного блюда выбрать белки и овощи», — проинформировала Нурсулу Бубетаева.

Она также отмечает, что для предотвращения слабости и недомогания во время поста необходимо употреблять достаточное количество воды на сухур, увеличить потребление белков и овощей, а также ограничить жирную и жареную пищу.

Отмечается, что беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями (диабет, гипертония, гастрит), а также детям и пожилым людям, состоящим на диспансерном учете, обязательно следует проконсультироваться с врачом. Для этих категорий граждан порядок соблюдения поста должен определяться индивидуально на основе медицинских показаний.

Празднование Ораза айта состоится 20 марта.