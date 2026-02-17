В Актау демонтированы незаконно установленные торговые павильоны

В областном центре продолжают выявлять и устранять незаконно размещённые объекты предпринимательства. Ещё две точки обнаружили в 11 и 12 микрорайонах, передаёт Lada.kz .

Фото акимата Актау

Незаконно установленные павильоны были у жилого дома № 8 в 11 микрорайоне и жилого дома № 56 в 12 микрорайоне, сообщили в акимате Актау.

«В отношении владельцев данных объектов были составлены административные протоколы в соответствии с действующим законодательством, и в рамках закона приняты соответствующие меры», - сообщили в городской администрации.

Торговые павильоны были демонтированы. Как уточнили в акимате, мониторинг города проводится еженедельно с целью сохранения архитектурного облика, соблюдения санитарных норм и укрепления общественного порядка.