17.02.2026, 14:56

В Актау демонтированы незаконно установленные торговые павильоны

Общество 0 1 849 Ольга Максимова

В областном центре продолжают выявлять и устранять незаконно размещённые объекты предпринимательства. Ещё две точки обнаружили в 11 и 12 микрорайонах, передаёт Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Незаконно установленные павильоны были у жилого дома № 8 в 11 микрорайоне и жилого дома № 56 в 12 микрорайоне, сообщили в акимате Актау.  

«В отношении владельцев данных объектов были составлены административные протоколы в соответствии с действующим законодательством, и в рамках закона приняты соответствующие меры», - сообщили в городской администрации.

Торговые павильоны были демонтированы. Как уточнили в акимате, мониторинг города проводится еженедельно с целью сохранения архитектурного облика, соблюдения санитарных норм и укрепления общественного порядка.

21
1
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"с целью сохранения архитектурного облика, соблюдения санитарных норм и укрепления общественного порядка."-----Ну тогда уж давайте позаботимся и о безопасности! Наведите порядок у кафе "Rumman grill" в 11 мкр возле дома 23 Давно уже пишу об этом (и в акиматовский чат и сюда писал об этом)! Там постоянно ставят машины на пешеходной зоне! А людям приходится обходить их по автодороге! Гаишники не принимают мер! Их тоже надо наказать!
18.02.2026, 01:58
Космос
Космос
В 12 мкрне на "базарчике" возле "АлтынФуд" (где бык) порядок наведите. Там есть брошенные ржавые прилавки и будки. Стрёмно в парковой зоне в центре города...
17.02.2026, 10:29
