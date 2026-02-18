18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.02.2026, 21:54

«Живая волна» украсила аэропорт Актау

Общество 0 1 407 Сергей Кораблев

В международном аэропорту Актау появилась новая достопримечательность - кинетическая инсталляция в форме скамьи, вдохновлённая природными символами Мангистау. Автор проекта - дизайнер интерьера Алмажай Сисенова, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По словам Алмажай Сисеновой, идея заключалась в том, чтобы каждый, кто ступает на землю Казахстана в Мангистау, уже в аэропорту почувствовал дух края, его простор и природную силу.

В основу концепции легли три знаковых образа региона: волны древнего Каспия, масштабные очертания Бозжыры и загадочные формы Долины шаров. Все они объединены в единую композицию и воплощены в современной кинетической форме.

«Это не просто скамья для отдыха - это первая встреча со Священным Мангистау, первое впечатление, первый безмолвный диалог», - отмечает Алмажай Сисенова.

Инсталляция словно движется волной, передавая через ритм и форму характер местной природы. Каждая линия и изгиб символизируют путь, историю и глубину региона.

Аэропорт, по словам автора, был выбран неслучайно. Это первая точка соприкосновения гостей с городом, место, где формируется первое впечатление.

«Мы хотели вызвать чувство восхищения и интереса уже в первые минуты прилёта, чтобы человек ощутил масштаб и уникальность природы Мангистау и захотел увидеть всё это своими глазами», - подчеркнула дизайнер.

Кроме арт-объекта, в аэропорту появился и уникальный библиотечный уголок, аналогов которому нет ни в одном аэропорту Казахстана. Инициатива по созданию библиотеки принадлежит генеральному директору Международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаевой.

«Сейчас всё больше людей «живут» в интернете и на развлекательных сайтах, и чтение книг постепенно уходит на второй план. Тем более, что такая библиотека - единственная в нашем регионе и по Казахстану, и её значение трудно переоценить», - отметила Меруерт Жолдыбаева.

Небольшое культурное пространство позволит пассажирам провести время с пользой, отдохнуть перед рейсом или после него, отправившись в путешествие мыслей.

Алмажай Сисенова выразила благодарность коллективу аэропорта и всем, кто участвовал в реализации проекта.

Напомним, гора Бокты в Мангистау стала звездой иностранного журнала.

8
1
1
