Сколько бюджетных средств не освоили в Мангистауской области в 2025 году

На что были направлены бюджетные средства Мангистауской области в 2025 году, какая сфера оказалась самой затратной, сколько осталось неосвоено и по каким причинам - на эти и другие вопросы редакции Lada.kz ответили в областном акимате.

Коллаж автора

По данным акимата региона, плановый объем бюджета Мангистауской области на 2025 год составил 708,9 млрд тенге.

По итогам 2025 года бюджет Мангистауской области был освоен в объеме 685,3 млрд тенге, что соответствует 96,7 % от утвержденного плана. По отдельным бюджетным программам имелись средства, освоенные не в полном объеме. Указанные средства изначально предусматривались на реализацию инфраструктурных проектов, а также на материально-техническое оснащение государственных организаций,- рассказали в акимате

В ведомстве разьяснили причины неосвоения бюджета:

Неосвоение бюджетных средств сложилось как по объективным, так и по субъективным причинам. В частности, недопоступление доходной части бюджета повлияло на ограничение финансирования отдельных расходов. Кроме того, по ряду инфраструктурных проектов имели место несвоевременное предоставление актов выполненных работ, а также несвоевременная поставка товаров и оборудования.

Основные направления расходов бюджета Мангистауской области в 2025 году

В 2025 году общий объём расходов бюджета Мангистауской области составил 685,2 млрд тенге. Из них текущий бюджет составил 78 % или 534,5 млрд тенге, а бюджет развития — 22 % или 150,7 млрд тенге.

Наиболее затратной является социальная сфера, на которую было направлено 391,6 млрд тенге или более 73 % общего объема бюджета области.

Распределение средств бюджета по ключевым направлениям выглядит следующим образом:

образование — 290,1 млрд тенге;

здравоохранение — 24,3 млрд тенге;

социальное обеспечение — 37,8 млрд тенге;

жилищно-коммунальное хозяйство и теплоэнергетика — 128,0 млрд тенге;

культура, спорт и информационное пространство — 39,5 млрд тенге;

сельское хозяйство и охрана окружающей среды — 12,1 млрд тенге;

транспорт и коммуникации — 46,6 млрд тенге;

оборона и общественный порядок — 38,1 млрд тенге;

иные отрасли (государственные органы, предпринимательство и другие) — 68,8 млрд тенге.

Основную часть расходов составляет фонд оплаты труда,- отметили в ведомстве.

В областной администрации подчеркнули, что в процессе исполнения бюджета перерасходы не предусматриваются. В случае возникновения дополнительной потребности средства выделялись за счёт уточнений местного бюджета.

Одной из наиболее значимых дополнительных статей расходов стало финансирование частных детских садов и школ, что связано с внесением изменений в законодательство в части подушевого финансирования данных организаций,- отметили в акимате.

Кроме того, в акимате озвучили объём бюджета области на 2026 год и основные статьи расходов.

По данным администрации, объем бюджета Мангистауской области на 2026 год утвержден в размере 555,7 млрд тенге. Самой затратной статьёй является образование — на него выделено 274,6 млрд тенге, что составляет почти половину всего бюджета.

Основные направления расходов:

образование – 274,6 млрд тенге;

здравоохранение – 15,8 млрд тенге;

социальное обеспечение – 41,8 млрд тенге;

жилищно-коммунальное хозяйство и теплоэнергетика – 53,4 млрд тенге;

культура, спорт и информационное пространство – 28,1 млрд тенге;

сельское хозяйство и охрана окружающей среды – 22,6 млрд тенге;

транспорт и коммуникации – 21,5 млрд тенге;

оборона и общественный порядок – 25,0 млрд тенге;

иные отрасли (государственные органы, предпринимательство и др.) – 72,9 млрд тенге.

