Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
18.02.2026, 07:58

Сколько бюджетных средств не освоили в Мангистауской области в 2025 году

Общество 0 1 710 Лиана Рязанцева

На что были направлены бюджетные средства Мангистауской области в 2025 году, какая сфера оказалась самой затратной, сколько осталось неосвоено и по каким причинам - на эти и другие вопросы редакции Lada.kz ответили в областном акимате. 

Коллаж автора
Коллаж автора

По данным акимата региона, плановый объем бюджета Мангистауской области на 2025 год составил 708,9 млрд тенге.

По итогам 2025 года бюджет Мангистауской области был освоен в объеме 685,3 млрд тенге, что соответствует 96,7 % от утвержденного плана. По отдельным бюджетным программам имелись средства, освоенные не в полном объеме. Указанные средства изначально предусматривались на реализацию инфраструктурных проектов, а также на материально-техническое оснащение государственных организаций,- рассказали в акимате

В ведомстве разьяснили причины неосвоения бюджета:

Неосвоение бюджетных средств сложилось как по объективным, так и по субъективным причинам. В частности, недопоступление доходной части бюджета повлияло на ограничение финансирования отдельных расходов. Кроме того, по ряду инфраструктурных проектов имели место несвоевременное предоставление актов выполненных работ, а также несвоевременная поставка товаров и оборудования.

Основные направления расходов бюджета Мангистауской области в 2025 году

В 2025 году общий объём расходов бюджета Мангистауской области составил 685,2 млрд тенге. Из них текущий бюджет составил 78 % или 534,5 млрд тенге, а бюджет развития — 22 % или 150,7 млрд тенге.

Наиболее затратной является социальная сфера, на которую было направлено 391,6 млрд тенге или более 73 % общего объема бюджета области.

Распределение средств бюджета по ключевым направлениям выглядит следующим образом:

  • образование — 290,1 млрд тенге;
  • здравоохранение — 24,3 млрд тенге;
  • социальное обеспечение — 37,8 млрд тенге;
  • жилищно-коммунальное хозяйство и теплоэнергетика — 128,0 млрд тенге;
  • культура, спорт и информационное пространство — 39,5 млрд тенге;
  • сельское хозяйство и охрана окружающей среды — 12,1 млрд тенге;
  • транспорт и коммуникации — 46,6 млрд тенге;
  • оборона и общественный порядок — 38,1 млрд тенге;
  • иные отрасли (государственные органы, предпринимательство и другие) — 68,8 млрд тенге.

Основную часть расходов составляет фонд оплаты труда,- отметили в ведомстве.

В областной администрации подчеркнули, что в процессе исполнения бюджета перерасходы не предусматриваются. В случае возникновения дополнительной потребности средства выделялись за счёт уточнений местного бюджета.

Одной из наиболее значимых дополнительных статей расходов стало финансирование частных детских садов и школ, что связано с внесением изменений в законодательство в части подушевого финансирования данных организаций,- отметили в акимате.

Кроме того, в акимате озвучили объём бюджета области на 2026 год и основные статьи расходов.

По данным администрации, объем бюджета Мангистауской области на 2026 год утвержден в размере 555,7 млрд тенге. Самой затратной статьёй является образование — на него выделено 274,6 млрд тенге, что составляет почти половину всего бюджета.

Основные направления расходов:

  • образование – 274,6 млрд тенге;
  • здравоохранение – 15,8 млрд тенге;
  • социальное обеспечение – 41,8 млрд тенге;
  • жилищно-коммунальное хозяйство и теплоэнергетика – 53,4 млрд тенге;
  • культура, спорт и информационное пространство – 28,1 млрд тенге;
  • сельское хозяйство и охрана окружающей среды – 22,6 млрд тенге;
  • транспорт и коммуникации – 21,5 млрд тенге;
  • оборона и общественный порядок – 25,0 млрд тенге;
  • иные отрасли (государственные органы, предпринимательство и др.) – 72,9 млрд тенге.

Напомним, ранее в Актауском городском акимате рассказали о том, каким был общий объем бюджета областного центра в 2025 году, на что были направлены основные средства и какие сферы оказались наиболее затратными.

