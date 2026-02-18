Сколько бюджетных средств не освоили в Мангистауской области в 2025 году

На что были направлены бюджетные средства Мангистауской области в 2025 году, какая сфера оказалась самой затратной, сколько осталось неосвоено и по каким причинам - на эти и другие вопросы редакции Lada.kz ответили в областном акимате.
По данным акимата региона, плановый объем бюджета Мангистауской области на 2025 год составил 708,9 млрд тенге.
По итогам 2025 года бюджет Мангистауской области был освоен в объеме 685,3 млрд тенге, что соответствует 96,7 % от утвержденного плана. По отдельным бюджетным программам имелись средства, освоенные не в полном объеме. Указанные средства изначально предусматривались на реализацию инфраструктурных проектов, а также на материально-техническое оснащение государственных организаций,- рассказали в акимате
В ведомстве разьяснили причины неосвоения бюджета:
Неосвоение бюджетных средств сложилось как по объективным, так и по субъективным причинам. В частности, недопоступление доходной части бюджета повлияло на ограничение финансирования отдельных расходов. Кроме того, по ряду инфраструктурных проектов имели место несвоевременное предоставление актов выполненных работ, а также несвоевременная поставка товаров и оборудования.
Основные направления расходов бюджета Мангистауской области в 2025 году
В 2025 году общий объём расходов бюджета Мангистауской области составил 685,2 млрд тенге. Из них текущий бюджет составил 78 % или 534,5 млрд тенге, а бюджет развития — 22 % или 150,7 млрд тенге.
Наиболее затратной является социальная сфера, на которую было направлено 391,6 млрд тенге или более 73 % общего объема бюджета области.
Распределение средств бюджета по ключевым направлениям выглядит следующим образом:
Основную часть расходов составляет фонд оплаты труда,- отметили в ведомстве.
В областной администрации подчеркнули, что в процессе исполнения бюджета перерасходы не предусматриваются. В случае возникновения дополнительной потребности средства выделялись за счёт уточнений местного бюджета.
Одной из наиболее значимых дополнительных статей расходов стало финансирование частных детских садов и школ, что связано с внесением изменений в законодательство в части подушевого финансирования данных организаций,- отметили в акимате.
Кроме того, в акимате озвучили объём бюджета области на 2026 год и основные статьи расходов.
По данным администрации, объем бюджета Мангистауской области на 2026 год утвержден в размере 555,7 млрд тенге. Самой затратной статьёй является образование — на него выделено 274,6 млрд тенге, что составляет почти половину всего бюджета.
Основные направления расходов:
