В АУЭС Актау представили график отключения электроэнергии

В жилом массиве «Рауан» и двух микрорайонах областного центра 18 февраля отключат электроэнергию, передаёт Lada.kz .

Архивное фото: ЦОК МО

Как информирует ГКП «АУЭС», в связи с проведением ремонтных работ с 09:00 до 14:00 будет отключена подача электроэнергии в жилом массиве «Рауан».

Также из-за проведения плановых работ в 29-м микрорайоне с 09:00 до 12:30 будет отключена электроэнергия в ЖК «Заветная мечта» и «Алма-Ата».

В 25А микрорайоне отключат электроэнергию с 13:30 до 17:30 в жилых домах №№ 3, 4, 5Б, 6А, 7А.