Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.02.2026, 17:36

Рис из Казахстана отправлен в Бельгию через Каспийское и Чёрное моря

Общество 0 582 Лиана Рязанцева

Стартовала пилотная экспортная поставка риса в Бельгию по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через акватории Каспийского и Чёрного морей. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Фото пресс-службы КТЖ
Фото пресс-службы КТЖ

Дочерняя компания КТЖ - KTZ Express осуществила пилотную экспортную поставку казахстанского дробленого риса в порт Антверпен (Королевство Бельгия) по ТМТМ. Перевозка организована в мультимодальном формате с использованием железнодорожной инфраструктуры и морских линий через акватории Каспийского и Черного морей.

Логистическая схема выстроена по маршруту «Кызылорда – порт Актау – порт Поти – порт Антверпен» с последовательным использованием железнодорожного и морского сообщения. Перевозка на морском участке между портами Поти и Антверпен осуществляется при участии международной судоходной группы CMA CGM Group, - говорится в сообщении КТЖ.

Отмечается, что ранее доставка грузов в данном направлении осуществлялась преимущественно по сухопутному маршруту через пограничный переход Семиглавый Мар с последующим следованием через Брест, Дуйсбург и Антверпен.

Использование инфраструктуры ТМТМ позволило существенно оптимизировать логистику: стоимость перевозки по новому маршруту ниже по сравнению с доставкой через Северный коридор при сопоставимых сроках. Ориентировочная продолжительность транзита составляет порядка 30 суток,- подчеркнули в КТЖ.

Напомним, в 2025 году сообщалось, что грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортногму маршруту (ТМТМ) выросли в шесть раз за пять лет. 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

