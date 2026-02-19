Миллион просмотров и травля тренера: в Актау разгорается скандал вокруг спортшколы

В областной детско-юношеской спортивной школе по вольной и греко-римской борьбе разгорелся публичный конфликт между родителем воспитанника и тренером учреждения. Поводом стало то, что подростка не допустили к занятиям, после чего отец мальчика разместил в социальных сетях эмоциональное обращение, собравшее миллион просмотров, обвинив сотрудников учреждения в предвзятом отношении, передает Lada.kz .

Фото предоставлено отцом ребенка Бекзатом Джортановым

По словам Бекзата Джортанова, его сын – перспективный борец, в 2025 году выполнивший норматив кандидата в мастера спорта. Родитель утверждает, что семья самостоятельно финансировала поездки на соревнования и сборы, не получая должной поддержки. Мужчина заявляет, что ребёнок официально числится в спортивной школе, однако его якобы отстранили от сборов и не допускают к полноценным тренировкам.

У меня такой сын. Ему неинтересны игры, развлечения. Все свободное время он хочет тренироваться. Пришел в группу, где много спортсменов, которые могли бы составить хорошую конкуренцию, чтобы попрактиковаться. Этот тренер прекрасно знает данного борца. Не раз с ним пересекалась. И вместо того, чтобы поощрять желание спортсмена тренироваться, она его не допустила к уроку. В раздевалке подошла и сказала, чтобы он шел домой. Это не по-человечески, - говорит отец мальчика.

Представитель тренера озвучила иную версию произошедшего. По словам обратившейся в редакцию женщины, подросток закреплён за конкретным тренером и обязан посещать занятия строго по установленному расписанию. В день конфликта он пришёл не в своё время и не к своему наставнику, при этом не был зачислен в группу данного специалиста.

Тренер несёт персональную ответственность за детей, закреплённых приказом. Без официального распределения по группе, медицинского допуска и оформления документов допуск к занятиям невозможен, - пояснила она.

Однако после инцидента ситуация вышла за рамки рабочего спора. Представитель тренера заявила, что со стороны отца подростка начались действия, которые они расценивают как преследование тренера.

Якобы мужчина систематически приходит в учреждение и ведёт видеосъёмку. Во время тренировочного процесса он, как утверждает представитель тренера, заходил в зал и снимал на камеру всех присутствующих, включая несовершеннолетних воспитанников – в том числе девочек-подростков. Эти видеоролики, по ее данным, публиковались в Instagram с критическими комментариями в адрес тренера.

Когда представители пытались связаться с мужчиной и потребовать объяснений, часть видео, как утверждается, удалялась, однако копии записей, по словам женщины, у них сохранены.

В одном из эпизодов, как рассказывает женщина, охрана и вахтёр сделали мужчине замечание и попросили покинуть помещение. Он вышел из здания, однако, около полутора часов ожидал окончания тренировки, чтобы дождаться выхода тренера. Когда педагог покинула здание, мужчина начал снимать её на видео, фиксируя также автомобиль и публикуя материалы с комментариями о доходах тренера.

Кроме того, представитель сообщила, что родитель вызывал наряд полиции, заявляя о якобы нарушениях со стороны тренера, в частности, по поводу использования «летней резины» на автомобиле. По словам женщины, прибывшие сотрудники полиции не подтвердили нарушений. Конфликтующие отмечают, что подобные вызовы также создают дополнительное давление на сотрудника.

Тренер запугана. Каждый раз появляются видео с неподтверждёнными обвинениями. Проверки ничего не выявляют, но информационный фон остаётся, - рассказали защитники преподавателя.

Также рассматривается возможность обращения в правоохранительные органы для правовой оценки ситуации, в том числе в части защиты персональных данных несовершеннолетних и недопущения давления на сотрудника.

В то же время здесь подчёркивают, что тренер не отказывается от работы с ребёнком и готовы урегулировать ситуацию в рамках действующих правил. Конфликт продолжает обсуждаться в социальных сетях, официальных заявлений от правоохранительных органов на данный момент не поступало.