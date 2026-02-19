18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Плесень и рухнувшие стены: Атамекен уходит под воду, пока власти обещают дренаж

Общество

В селе Атамекен Мунайлинского района жители бьют тревогу из-за подъёма грунтовых вод. По словам сельчан, проблема обостряется уже второй год подряд и привела к серьёзным повреждениям жилых домов. В акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Фото прислано жителями Атамекена
Фото прислано жителями Атамекена

Как рассказывают жители, первые признаки подтопления появились ещё в начале 2024 года. Тогда вода скапливалась во дворах и на отдельных улицах.

Сначала было немного – вода стояла на территории домов. Мы надеялись, что это временно, - говорят сельчане.

Однако весной 2025 года ситуация резко ухудшилась: в марте вода начала заходить непосредственно в жилые помещения. По словам жителей, они обращались в акимат и им пообещали до конца года построить дренажную систему.

Нам сказали, что сделают дренаж, всё наладится. Но по факту ничего не сделали, - утверждают люди.

В этом году подтопление повторилось. По словам сельчан, вода вновь зашла в дома, помещения покрываются плесенью, разрушаются фундаменты и стены.

Дома уже под снос. Жить невозможно. Люди вынуждены бросать жильё, - заявляют жители.

Они требуют от властей конкретных мер поддержки – предоставления нового жилья, субсидий или льготных кредитов под 2-3% годовых.

 Мы соглашались на временные меры, на водовозки, на откачку. Но сейчас это уже не спасает, - подчёркивают сельчане.

В ответ на обращения жителей акимат Мунайлинского района подтвердил наличие проблемы. В официальном комментарии сообщается, что подтопление индивидуальных жилых домов подземными (грунтовыми) водами в селе Атамекен имеет место с 2025 года.

Власти заявляют, что для минимизации последствий в 2025-2026 годах были приняты временные инженерно-технические меры. В частности, на территории села установлены 14 насосных установок с водоотводными лотками. Кроме того, в конце 2025 года были смонтированы самотечные водоотводные каналы для снижения уровня грунтовых вод.

В периоды обильных осадков, как отмечают в администрации, дополнительно привлекаются насосы и специализированная ассенизаторская техника.

Для комплексного решения проблемы в декабре 2025 года получено положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство канализационной и дренажной системы села Атамекен. Реализация проекта будет возможна при условии выделения бюджетного финансирования и в соответствии с требованиями законодательства.

Тем временем жители заявляют, что ждать больше не могут. По их словам, временные меры не решают проблему системно, а ущерб домам с каждым сезоном становится всё серьёзнее. Сельчане надеются, что вопрос будет решён не только технически, но и социально – с учётом потерь, которые уже понесли семьи.

4
26
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
57250
57250
В СССР было все продумано и сделано, К сожалению после развала СССР все сломали и закопали между дачными обществами СОТ Горняк и СОТ Химик, был глубокий арык для сбора грунтовых воды и за Синтезом.. все это закапали и землю люди приватизировали землю.За СОТ Синтезом тоже был бетонный арык вода сливалась туда и выкопанные до сих пор сооружение для откачки грунтовых вод . Если чиновники ее восстановят там все .Будет классно . Поставить нормальное сооружение и чтобы 24 часа там работали специалисты.. До вести все нужно просто до ума. Главный вопрос куда это все откачивать эти грунтовые воды???
19.02.2026, 09:01
57250
57250
Да это точно Село Атамекен тонет давно. В прошлом году мой участок в ж/м Туган Ел ушел под воду весь и сарай тоже. столько нервов потрачено.. звонишь одним посылают другим. тем звонишь посылают другим.. замкнутый круг.. еле еле помогли . Но такой круг ада это надо пройти.. чтобы помогли.. Прошлый год сильно и город потонул..У нас хорошо прокапали арык в конце 2025 года, можно будет , хоть своими силами воду откачать туда. МЧС помогли..в прошлом году хорошо. Акимат пару раз машину давали и еще пришлось отдельно нанимать. денег ушло нормально Откачали и стена в бассейне ушла на дно.. выдавило ее водой грунтовой. На октябрь 2025г. в бассейне уровень был 1 метр от глубины. На сегодняшний день сровнялось с землей..уровень грунтовых вод. что дальше будет .. неизвестно в этом году 2026...
19.02.2026, 08:29
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

