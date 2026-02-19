Плесень и рухнувшие стены: Атамекен уходит под воду, пока власти обещают дренаж

В селе Атамекен Мунайлинского района жители бьют тревогу из-за подъёма грунтовых вод. По словам сельчан, проблема обостряется уже второй год подряд и привела к серьёзным повреждениям жилых домов. В акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Атамекена

Как рассказывают жители, первые признаки подтопления появились ещё в начале 2024 года. Тогда вода скапливалась во дворах и на отдельных улицах.

Сначала было немного – вода стояла на территории домов. Мы надеялись, что это временно, - говорят сельчане.

Однако весной 2025 года ситуация резко ухудшилась: в марте вода начала заходить непосредственно в жилые помещения. По словам жителей, они обращались в акимат и им пообещали до конца года построить дренажную систему.

Нам сказали, что сделают дренаж, всё наладится. Но по факту ничего не сделали, - утверждают люди.

В этом году подтопление повторилось. По словам сельчан, вода вновь зашла в дома, помещения покрываются плесенью, разрушаются фундаменты и стены.

Дома уже под снос. Жить невозможно. Люди вынуждены бросать жильё, - заявляют жители.

Они требуют от властей конкретных мер поддержки – предоставления нового жилья, субсидий или льготных кредитов под 2-3% годовых.

Мы соглашались на временные меры, на водовозки, на откачку. Но сейчас это уже не спасает, - подчёркивают сельчане.

В ответ на обращения жителей акимат Мунайлинского района подтвердил наличие проблемы. В официальном комментарии сообщается, что подтопление индивидуальных жилых домов подземными (грунтовыми) водами в селе Атамекен имеет место с 2025 года.

Власти заявляют, что для минимизации последствий в 2025-2026 годах были приняты временные инженерно-технические меры. В частности, на территории села установлены 14 насосных установок с водоотводными лотками. Кроме того, в конце 2025 года были смонтированы самотечные водоотводные каналы для снижения уровня грунтовых вод.

В периоды обильных осадков, как отмечают в администрации, дополнительно привлекаются насосы и специализированная ассенизаторская техника.

Для комплексного решения проблемы в декабре 2025 года получено положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство канализационной и дренажной системы села Атамекен. Реализация проекта будет возможна при условии выделения бюджетного финансирования и в соответствии с требованиями законодательства.

Тем временем жители заявляют, что ждать больше не могут. По их словам, временные меры не решают проблему системно, а ущерб домам с каждым сезоном становится всё серьёзнее. Сельчане надеются, что вопрос будет решён не только технически, но и социально – с учётом потерь, которые уже понесли семьи.