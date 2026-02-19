Сколько мангистаусцев назвали именем Рамазан в 2025 году

С наступлением священного месяца имя Рамазан традиционно входит в число популярных среди новорождённых. Корреспондент Lada.kz узнал, скольких мангистаусцев назвали этим именем в 2025 году.

По информации управления РАГС регионального филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», в период священного месяца имя Рамазан набирает популярность в регионе.

Так, в 2025 году пост длился с 28 февраля по 29 марта. В марте было зарегистрировано 20 новорождённых с именем Рамазан.

В этом году даты сместились – священный месяц будет длиться с 18 февраля по 19 марта. Уже в феврале 2026 года на свет появилось пять Рамазанов.

Таким образом, за указанный период имя присвоено 25 детям.

Имя Рамазан имеет арабское происхождение. Оно переводится как «палящий зной», «сжигающий», «жаркий». Обычно дается мальчикам, родившимся в девятый месяц мусульманского календаря – Рамадан (Рамазан), который считается временем соблюдения поста.

