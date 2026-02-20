В Каракия запускают предварительное бронирование электронной очереди в ЦОНе

В отделе обслуживания населения Каракиянского района внедряется услуга предварительного бронирования талонов электронной очереди. Об этом сообщили в региональном филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», передает Lada.kz .

Фото: региональный филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Пилотный проект стартует 20 февраля 2026 года и будет реализован в районном ЦОНе. Новый сервис позволит жителям заранее выбрать удобные дату и время визита, что должно сократить ожидание и сделать получение государственных услуг более комфортным.

Забронировать талон можно через мобильное приложение «ЦОН», портал электронного правительства или единый контакт-центр 1414. После оформления записи заявителю направляется SMS-уведомление с подтверждением.

При этом выдача готовых документов и услуги сектора самообслуживания, как и прежде, будут доступны без предварительной записи, - подчеркнули специалисты.

В филиале также отметили, что в исключительных случаях и при отсутствии возможности заблаговременного бронирования предусмотрено отдельное рабочее место для граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны, лиц с инвалидностью и иностранных граждан.

Доступ к мобильному приложению «ЦОН» осуществляется после авторизации по ИИН и номеру телефона (приложение доступно в App Store и Google Play).