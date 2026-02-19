Из Уфы в Актау: стало известно расписание рейсов

Опубликовано расписание ранее анонсированных прямых рейсов из Уфы в Актау. Данные предоставил Международный аэропорт столицы Башкортостана, передает Lada.kz .

Фото с сайта aktau-airport.kz

Полеты с 24 мая текущего года будет выполнять авиакомпания Scat.

Запланировано осуществление одного рейса в неделю – по воскресеньям – на самолётах Boeing 737-300 вместимостью 146 пассажиров.

Согласно опубликованному расписанию, вылет из Уфы запланирован на 15:55 часов, прибытие в Актау – в 18:05 часов по местному времени. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

Ожидается, что новое направление будет востребовано в туристический сезон, учитывая растущий интерес к отдыху на побережье Каспийского моря.

Как уточнили в столичном аэропорту, билеты уже доступны к продаже у туроператора Anex Tour.

Напомним, о том, что из Уфы откроют прямой рейс до Актау стало известно в конце января 2026 года, однако точного расписания на тот момент не было.