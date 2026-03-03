Праздник затянулся: почему иллюминацию не демонтировали в Актау

Праздничные гирлянды, которыми к Новому году полностью обмотали деревья, до сих пор остаются на зеленых насаждениях. В редакцию поступило обращение с просьбой выяснить, почему процесс демонтажа затянулся, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Местные жители обратили внимание, что новогодние гирлянды, украсившие город в декабре, до сих пор не убраны, несмотря на начало марта. Световые сети, полностью покрывающие деревья, уже не работают — они отключены от электропитания, однако по-прежнему остаются на ветвях.

По словам горожан, с одной стороны, иллюминация создавала праздничную атмосферу зимой, с другой — сейчас конструкции выглядят неактуально и портят внешний вид улиц. Кроме того, некоторые жители задаются вопросом, не вредит ли длительное нахождение гирлянд самим деревьям.

Редакция обратилась за разъяснением в Актауский городской акимат. В ведомстве не сообщили, почему не проведен демонтаж новогодней иллюминации, однако пообещали, что его планируют провести на этой неделе.

Напомним, ранее городские власти направили порядка 80 миллионов тенге на праздничное украшение центральных пространств и улиц.