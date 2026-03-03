18+
03.03.2026, 09:24

Праздник затянулся: почему иллюминацию не демонтировали в Актау

Общество 0 1 652 Сергей Кораблев

Праздничные гирлянды, которыми к Новому году полностью обмотали деревья, до сих пор остаются на зеленых насаждениях. В редакцию поступило обращение с просьбой выяснить, почему процесс демонтажа затянулся, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Местные жители обратили внимание, что новогодние гирлянды, украсившие город в декабре, до сих пор не убраны, несмотря на начало марта. Световые сети, полностью покрывающие деревья, уже не работают — они отключены от электропитания, однако по-прежнему остаются на ветвях.

По словам горожан, с одной стороны, иллюминация создавала праздничную атмосферу зимой, с другой — сейчас конструкции выглядят неактуально и портят внешний вид улиц. Кроме того, некоторые жители задаются вопросом, не вредит ли длительное нахождение гирлянд самим деревьям.

Редакция обратилась за разъяснением в Актауский городской акимат. В ведомстве не сообщили, почему не проведен демонтаж новогодней иллюминации, однако пообещали, что его планируют провести на этой неделе.

Напомним, ранее городские власти направили порядка 80 миллионов тенге на праздничное украшение центральных пространств и улиц.

Комментарии

5 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Да, аккуратно или нет это уже не имеет значения. Они уже за эти два месяца порвались от ветров. У этих китайских гирлянд качество плохое, они одноразовые. В них проводочки тонюсенькие. Конечно снять нужно, я тоже каждый раз об этом думала, когда мимо проезжала. Спасибо, что написали.
03.03.2026, 06:15
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Всё правильно, бюджет надо осваивать ежегодно иначе на следующий год порежут.
03.03.2026, 06:12
fox1167
fox1167
"пообещали, что его планируют провести на этой неделе."----Видел я как в прошлом году их по варварски снимали с деревьев! Их просто отрывали вместе с ветками и эти обрывки кучками складывали у края дороги! На этой неделе планируете так же? А к Новому году будете опять бюджет транжирить?
03.03.2026, 05:30
57250
57250
Аккуратно все снять и на хранение положить и использовать на следующий год и экономия на следующий год...
03.03.2026, 04:57
57250
57250
Аккуратно все снять и на хранение положить и использовать на следующий год и экономия на следующий год...
03.03.2026, 04:57
