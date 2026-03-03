18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.09
577.34
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.03.2026, 10:06

Академия Нацгвардии РК ведет набор в Мангистау

Общество 0 1 547

Академия Национальной гвардии Республики Казахстан (Адрес: г.Петропавловск, ул. Ж.Кизатова, 6) приглашает кандидатов на обучение.

Иллюстративное фото: Lada.kz
Иллюстративное фото: Lada.kz

Срок обучения: 4 года (высшее образование)

По окончании присваивается воинское звание «лейтенант», а также степень бакалавра национальной безопасности и военного дела.

Во время обучения курсанты обеспечиваются:

  • бесплатным трехразовым питанием;
  • денежным довольствием;
  • форменным обмундированием;
  • учебной литературой;
  • бесплатным проживанием;
  • ежегодными отпусками (30 суток – летом, 14 суток – зимой);
  • бесплатным проездом к месту отпуска.

Специальности:

  • командная тактическая Национальной гвардии;
  • воспитательная и социально-правовая работа;
  • инженерно-техническое обеспечение;
  • ракетно-артиллерийское обеспечение;
  • автомобильное обеспечение;
  • тыловое обеспечение;
  • войска связи.

Кто может поступить:

  • граждане 17–22 лет (не служившие);
  • прошедшие срочную службу – до 24 лет;
  • военнослужащие по контракту – до 25 лет.

Поступление проходит в 4 этапа:

  • медицинская комиссия;
  • психологический отбор;
  • сдача нормативов по физической подготовке;
  • конкурс (по результатам ЕНТ и физической подготовки);
  • минимальный проходной балл ЕНТ – 50.

Instagram: ulttyq_ulan_academy.

Набор кандидатов проводится в городах Уральск, Актобе, Актау, Атырау.

За подробной информацией обращаться по телефону: +7 (775) 300-85-99 (Дархан).

Адрес: Петропавловск, улица Ж.Кизатова, 6.

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь