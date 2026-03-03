Академия Нацгвардии РК ведет набор в Мангистау

Срок обучения: 4 года (высшее образование)
По окончании присваивается воинское звание «лейтенант», а также степень бакалавра национальной безопасности и военного дела.
Во время обучения курсанты обеспечиваются:
- бесплатным трехразовым питанием;
- денежным довольствием;
- форменным обмундированием;
- учебной литературой;
- бесплатным проживанием;
- ежегодными отпусками (30 суток – летом, 14 суток – зимой);
- бесплатным проездом к месту отпуска.
Специальности:
- командная тактическая Национальной гвардии;
- воспитательная и социально-правовая работа;
- инженерно-техническое обеспечение;
- ракетно-артиллерийское обеспечение;
- автомобильное обеспечение;
- тыловое обеспечение;
- войска связи.
Кто может поступить:
- граждане 17–22 лет (не служившие);
- прошедшие срочную службу – до 24 лет;
- военнослужащие по контракту – до 25 лет.
Поступление проходит в 4 этапа:
- медицинская комиссия;
- психологический отбор;
- сдача нормативов по физической подготовке;
- конкурс (по результатам ЕНТ и физической подготовки);
- минимальный проходной балл ЕНТ – 50.
Instagram: ulttyq_ulan_academy.
Набор кандидатов проводится в городах Уральск, Актобе, Актау, Атырау.
За подробной информацией обращаться по телефону: +7 (775) 300-85-99 (Дархан).
Адрес: Петропавловск, улица Ж.Кизатова, 6.
