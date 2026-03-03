Академия Нацгвардии РК ведет набор в Мангистау

Иллюстративное фото: Lada.kz

Срок обучения: 4 года (высшее образование)

По окончании присваивается воинское звание «лейтенант», а также степень бакалавра национальной безопасности и военного дела.

Во время обучения курсанты обеспечиваются:

бесплатным трехразовым питанием;

денежным довольствием;

форменным обмундированием;

учебной литературой;

бесплатным проживанием;

ежегодными отпусками (30 суток – летом, 14 суток – зимой);

бесплатным проездом к месту отпуска.

Специальности:

командная тактическая Национальной гвардии;

воспитательная и социально-правовая работа;

инженерно-техническое обеспечение;

ракетно-артиллерийское обеспечение;

автомобильное обеспечение;

тыловое обеспечение;

войска связи.

Кто может поступить:

граждане 17–22 лет (не служившие);

прошедшие срочную службу – до 24 лет;

военнослужащие по контракту – до 25 лет.

Поступление проходит в 4 этапа:

медицинская комиссия;

психологический отбор;

сдача нормативов по физической подготовке;

конкурс (по результатам ЕНТ и физической подготовки);

минимальный проходной балл ЕНТ – 50.

Instagram: ulttyq_ulan_academy.

Набор кандидатов проводится в городах Уральск, Актобе, Актау, Атырау.

За подробной информацией обращаться по телефону: +7 (775) 300-85-99 (Дархан).

Адрес: Петропавловск, улица Ж.Кизатова, 6.