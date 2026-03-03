В Актау размещаются баннеры, посвященные новой Конституции РК

В социальных сетях распространяется видео, на котором рабочие устанавливают баннер, посвященный новой Конституции РК. Пользователи обратили внимание на то, что плакат был размещен вверх ногами. Но ситуацию быстро исправили и теперь баннер закреплен как надо, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

В сети появилось видео, снятое в 12 микрорайоне. На кадрах видно, как рабочие устанавливают баннер, посвященный новой Конституции РК, на высотном доме №20.

Однако пользователи соцсетей заметили, что плакат был закреплен в перевернутом положении. Ситуацию быстро исправили. По информации городского акима, рабочему, допустившему нарушение, вынесено предупреждение.

Напомним, на улицах города появились новые баннеры с надписью SMAN и с перечеркнутым изображением свиньи. Реклама оставила жителей и гостей Актау в недоумении – многие решили, что это социальная кампания или предупреждение.