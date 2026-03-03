18+
03.03.2026, 11:34

В Актау размещаются баннеры, посвященные новой Конституции РК

Общество 0 3 271 Сергей Кораблев

В социальных сетях распространяется видео, на котором рабочие устанавливают баннер, посвященный новой Конституции РК. Пользователи обратили внимание на то, что плакат был размещен вверх ногами. Но ситуацию быстро исправили и теперь баннер закреплен как надо, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В сети появилось видео, снятое в 12 микрорайоне. На кадрах видно, как рабочие устанавливают баннер, посвященный новой Конституции РК, на высотном доме №20.

Однако пользователи соцсетей заметили, что плакат был закреплен в перевернутом положении. Ситуацию быстро исправили.  По информации городского акима, рабочему, допустившему нарушение, вынесено предупреждение.

Напомним, на улицах города появились новые баннеры с надписью SMAN и с перечеркнутым изображением свиньи. Реклама оставила жителей и гостей Актау в недоумении – многие решили, что это социальная кампания или предупреждение.

18
5
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"информация передана ответственным лицам для проверки и принятия соответствующих мер."----Ну да! Сейчас задействуют целую цепочку: акимат--главный подрядчик--бригадир-исполнитель! Это только для проверки! Пока эта цепочка среагирует рабочий уже всё сам свою ошибку исправит! Ато вдруг скажут дом перевернуть! ))))))
03.03.2026, 07:18
