Появление таинственной будки у моря вызвало вопросы у жителей Актау

На побережье в 5А микрорайоне, напротив ресторана «Caruso», жители заметили установленную металлическую будку. Для каких целей она была установлена, выяснял корреспондент Lada.kz .

Фото местных жителей

К конструкции подведены тропинка и лестница, что вызвало у горожан вопросы о возможном строительстве.

Однако в Актауском городском акимате опровергли эту информацию.

Как сообщили в ведомстве, речь не идет о капитальном строительстве или коммерческом объекте. Установленная на берегу металлическая конструкция принадлежит горожанам, которые занимаются моржеванием.

По данным акимата, контейнер используется как временное помещение для переодевания и хранения личных вещей в зимний период. Объект не является строительной площадкой и не предполагает возведения каких-либо зданий.

