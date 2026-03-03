18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.03.2026, 13:03

Как аферисты обманывают жителей Актау в Рамазан

Общество

В мессенджерах распространяется информация о якобы приеме заявок на получение пакета помощи к Рамазану на сумму 20 000 тенге, сообщает Lada.kz

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

В рассылках говорится о форме подачи заявки на получение продуктового набора стоимостью 20 000 тенге. Авторы объявления утверждают, что каждая семья сможет получить рис, муку, растительное масло, изюм, конфеты, чай, сахар и другие необходимые продукты.

Чтобы получить помощь, людям предлагают перейти по указанной ссылке, заполнить анкету и якобы сразу оформить получение пакета. Также отмечается, что прием заявок уже начался и нужно успеть подать заявку.

Как сообщили в управлении полиции Актау, переход по таким ссылкам может привести к серьезным последствиям. Мошенники получают доступ к данным телефона, могут проверить личную информацию, оформить кредит на имя жертвы и даже снять деньги со счета.

Будьте осторожны, мошенники рассылают такие ссылки, в результате чего получают полный доступ к вашему телефону, - предупреждают в полиции.

Горожан просят не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и предупредить родных и близких, особенно пожилых людей. В период религиозных праздников злоумышленники часто используют тему благотворительности, чтобы вызвать доверие и сыграть на чувствах людей.

Полиция рекомендует проверять информацию только через официальные источники и не доверять сомнительным объявлениям в мессенджерах и социальных сетях.

Напомним, ранее в департаменте полиции опубликовали показательный видеоролик, в котором продемонстрирована схема телефонного мошенничества.

