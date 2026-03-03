Плакат вверх ногами: в акимате Актау прокомментировали инцидент

Плакат демонтировали на фасаде дома №20 в 12 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

По информации городского акимата, при проведении замеров было установлено, что конструкция закреплена с обратной стороны фасада.

В связи с выявленным фактом работы были немедленно приостановлены, а конструкция демонтирована. При этом полное крепление произведено не было.

В ведомстве уточнили, что работы по повторной установке будут продолжены с соблюдением всех необходимых технических требований.

Рабочему, допустившему нарушение, вынесено соответствующее предупреждение.

Напомним, в социальных сетях распространяется видео, на котором рабочие устанавливают баннер, посвященный новой Конституции РК. Пользователи обратили внимание на то, что плакат был размещен вверх ногами.