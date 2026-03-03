18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.09
577.34
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.03.2026, 14:04

Плакат вверх ногами: в акимате Актау прокомментировали инцидент

Общество 0 2 579 Сергей Кораблев

Плакат демонтировали на фасаде дома №20 в 12 микрорайоне, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

По информации городского акимата, при проведении замеров было установлено, что конструкция закреплена с обратной стороны фасада.

В связи с выявленным фактом работы были немедленно приостановлены, а конструкция демонтирована. При этом полное крепление произведено не было.

В ведомстве уточнили, что работы по повторной установке будут продолжены с соблюдением всех необходимых технических требований.

Рабочему, допустившему нарушение, вынесено соответствующее предупреждение.

Напомним, в социальных сетях распространяется видео, на котором рабочие устанавливают баннер, посвященный новой Конституции РК. Пользователи обратили внимание на то, что плакат был размещен вверх ногами.

17
5
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"Перевёрнутый флаг на корабле — это международный сигнал бедствия". Вот так и у нас в стране, происходит что то не ладное.
04.03.2026, 03:27
Ed Word
Ed Word
Ничего страшного кажется, у нас и референдум и поравки в конституцию были не так давно относительно, и ничего, успели снять банер, исправили же относительно быстро что надо было исправить, и все в норме, как надо. Мы же идем в ногу с летящим временем, не то что некоторые там за рубежом и океаном, если что не так, быстро исправим, нарисуем и установим правильно, как надо. У нас вообще кажется любят символизмы и сравнения, поэтому ничего страшного, улыбаемся и машем!
03.03.2026, 12:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь