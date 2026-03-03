18+
03.03.2026, 15:05

Трасса Жанаозен – граница с Туркменистаном станет четырехполосной

Общество 0 2 216 Сергей Кораблев

На заседании правительства было озвучено, что дорога Жанаозен – граница с Туркменистаном станет четырехполосной, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным министерства транспорта, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет 95 тысяч километров. Из них 25 тысяч километров относятся к республиканской сети, еще 70 тысяч – к местной.

В ближайшие три года планируется привести в нормативное состояние 32 тысячи километров местных дорог, увеличив объемы работ в пять раз. К 2029 году предусмотрено выполнение среднего ремонта на 10 тысячах километров дорог, из которых 5 тысяч уже отремонтированы.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость завершить в текущем году подготовку проектной документации по ключевым инфраструктурным проектам, включая трассы Караганда – Жезказган и Бейнеу – Саксаульский.

Отдельное внимание было уделено южному направлению.

Как передает zakon.kz, министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что ведутся работы по развитию транзитных коридоров с учётом роста интенсивности движения.

В соответствии с поставленными задачами ведутся работы на участке Жанаозен – граница с Туркменистаном. Данный участок является частью коридора Туркменистан – Россия, - отметил министр.

По его словам, уже начата разработка технико-экономического обоснования по расширению дороги до четырех полос движения. Завершить модернизацию планируется в 2026 году.

Расширение трассы позволит увеличить пропускную способность и усилить транзитный потенциал региона.

Напомним, ранее Lada.kz писала о том, как на дорогах Актау усиливают меры безопасности. Подробнее по ссылке.

6
0
2
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Это здорово! Еще бы с Туркменами договориться бы об упрощении проезда и упрощении получения визы по прибытию.
03.03.2026, 12:24
