03.03.2026, 18:04

Почти 13 лет долга: алиментщика арестовали в Актау

Общество 0 2 091 Сергей Кораблев

К административной ответственности привлечен мужчина, который в течение 12 лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Как сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного суда, дело рассмотрено по части 1 статьи 669 КоАП РК (Неисполнение судебного решения или исполнительного документа).

Согласно материалам дела, местный житель не исполнял судебный приказ от 4 сентября 2013 года о взыскании алиментов. Вина мужчины подтверждена его собственными объяснениями, судебным приказом и протоколом об административном правонарушении.

В ходе судебного заседания он признал свою вину и пообещал впредь не допускать подобных нарушений.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге) либо административный арест сроком до 5 суток. Суд учел признание вины как смягчающее обстоятельство, отягчающих установлено не было.

Мужчина признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 1 сутки.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Актау алиментщики за долги лишились жилья и автомобилей.

3
16
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
и что??? долг остаётся не выплаченным. А со временем он подаст на алименты на уже взрослого ребенка. И суд обяжет платить алименты на содержание отца не смотря на долг по алиментам за 13 лет. Адм.арест 1 сутки за долг в 13 лет.
04.03.2026, 10:23
