Почти 13 лет долга: алиментщика арестовали в Актау

К административной ответственности привлечен мужчина, который в течение 12 лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Как сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного суда, дело рассмотрено по части 1 статьи 669 КоАП РК (Неисполнение судебного решения или исполнительного документа).

Согласно материалам дела, местный житель не исполнял судебный приказ от 4 сентября 2013 года о взыскании алиментов. Вина мужчины подтверждена его собственными объяснениями, судебным приказом и протоколом об административном правонарушении.

В ходе судебного заседания он признал свою вину и пообещал впредь не допускать подобных нарушений.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге) либо административный арест сроком до 5 суток. Суд учел признание вины как смягчающее обстоятельство, отягчающих установлено не было.

Мужчина признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 1 сутки.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

